高市青年局以烘焙志工迎接國際志工日 青年手作145份點心送暖

高雄市政府青年局響應12月5日國際志工日，日前舉辦「點心志工─幸福傳愛」活動，號召青年化身烘焙學徒，在寒軒國際大飯店西點主廚的指導下親手製作餅乾，並將完成的145份手作點心送至南區家扶中心與鳳山區實物銀行，為弱勢家庭帶來冬日祝福。

↑圖說：青年局長林楷軒（右二）出席「點心志工─幸福傳愛」活動，並與「青年志工團」仔細聆聽寒軒飯店西點主廚講解烘焙技巧。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，「點心志工」以烘焙結合公益，讓青年藉由輕鬆有趣的方式跨入志願服務，既能展現創意，也能在手作過程中體會社會關懷的意義。他指出，國際上也已有以烘焙作為公益媒介的案例，透過點心傳遞溫暖，能讓受助家庭深刻感受支持力量，同時讓青年在充滿成就感的體驗中理解志工精神。

↑圖說：「青年志工團」細心擺放餅乾麵糰，透過實作將愛心化作甜蜜點心。（圖片來源：高雄市青年局提供）

活動中，主廚親自示範備料與烘焙技巧，引導青年分工合作完成點心製作。現場瀰漫烘焙香氣，也充滿志工們為受助者準備祝福的溫馨氛圍。青年志工完成的145包餅乾由青年局帶領志工團捐贈至南區家扶中心，再由家扶中心及實物銀行協助轉送給扶助家庭，象徵市民共同支持弱勢的力量。

↑圖說：由「青年志工團」手作的愛心餅乾贈予南區家扶中心，再由家扶中心遞送至受助家庭。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，「點心志工」是推動「全民一起當志工」的重要計畫之一，透過烘焙讓青年在備料、塑形到烘烤的過程中體驗合作精神，展現青年投入社會的正向能量。未來青年志工團也將持續推出多元服務，包括城市活動支援、跨文化交流、社區陪伴與公益手作等，鼓勵更多16至35歲在高雄設籍、就學或就業的青年加入，以行動力和創意在城市中擴散暖心力量。

