高市青年局推職涯體驗計畫 沉浸走訪四大產業拓展職涯視野

為協助青年及早認識產業樣貌、開展職涯想像，高雄市政府青年局持續推動「職對你有港覺」計畫，今年11月串聯運動生活、傳統戲曲、航太科技與醫療建築四大產業，規劃四場深度職場體驗活動，吸引超過200名學生參與。青年實際走入工作現場，透過操作體驗、製程觀察與專業交流，深入理解產業運作與所需職能，也從跨域視角掌握產業趨勢，為未來職涯選擇奠定基礎。

↑圖說：：學員參訪連鎖健身品牌「柏文健康事業股份有限公司（健身工廠）」，並由健體顧問介紹會籍管理、場館設施等運營模式，協助學員了解健身產業背後涉及的運動科學、評估技術與服務管理等多重職能。（圖片來源：高雄市青年局提供）

廣告 廣告

青年局長林楷軒表示，「職對你有港覺」不僅協助青年認識不同產業，也為企業搭建與年輕世代互動的橋梁。企業藉由開放工作場域，讓學生提早理解產業現況與職務需求，同時看見青年潛力，建立長期的人才連結；青年則能在求職前實地了解工作內容與能力門檻，確認自身興趣與發展方向，讓職涯準備更具方向性。未來青年局將持續引入多元產業場域，陪伴青年以更寬廣的視野探索職涯。

↑圖說：臺灣豫劇團老師指導學員「水袖運用」與「身段走位」，並分解手勢、眼神及重心控制等要領，引領學生認識戲曲表演的基礎技巧。（圖片來源：高雄市青年局提供）

在運動產業體驗中，學生前往國內大型連鎖健身品牌健身工廠，深入了解會籍管理、場館設施與教練養成制度，並實際觀摩課程規劃與安全動作示範，體會健身產業結合運動科學、專業評估與服務管理的多元職能。有學生直言，健身產業不僅需要專業知識，更重視溝通與服務能力，顛覆過往對產業的想像。

文化藝術場域則安排走訪國立傳統藝術中心臺灣豫劇團，透過劇團老師講解角色行當、戲服工藝與舞台調度，並親身體驗水袖、唱腔與基本身段，讓青年在實作中感受傳統戲曲的文化深度，也讓外籍交換學生對台灣傳統藝術的細緻與魅力留下深刻印象。

↑圖說：漢翔航空工程師以 TFE1042 渦輪扇發動機為例，向學生講解機體核心構造，協助青年掌握航太產業在精密製造與系統整合上的專業要求。（圖片來源：高雄市青年局提供）

科技工程領域方面，青年參訪漢翔航空工業股份有限公司，近距離了解航空器研製、引擎製造與維修技術，並實地走入機匣工廠觀摩精密加工流程，體會航太產業對品質、精度與系統整合的高度要求。有學生表示，看到台灣具備自主研製能力，深刻感受到科技實力與國家安全的連結。

醫療建築體驗則帶領青年走進榮獲德國iF與Red Dot雙料國際設計大獎的高禾醫院，透過院方導覽了解建築結構、節能工法與感染控制設計，觀察醫療空間如何兼顧美學、人本與安全需求，沉浸式參訪也讓學生直呼顛覆對醫院的既有印象。

↑圖說：學員仔細觀察病房配置、床位尺度、照護動線、隱私遮蔽與照度分布等細部，以了解醫療空間如何透過設計回應病患需求。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局指出，職涯探索唯有深入產業、實際接觸，才能在青年心中留下深刻印象。未來將持續攜手企業推出多元職場體驗，協助青年累積對產業的理解與信心，強化職涯競爭力。相關活動資訊可至高雄市政府青年局官網及社群平台查詢。

更多品觀點報導

壽山動物園歲末迎新成員 鵜鶘、侏儒羊等萌獸報到

KISS RADIO耶誕送暖那瑪夏 愛心物資與義診溫暖偏鄉

