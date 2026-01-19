高市青年選將爆：「這柯，亂高雄」

▲ 市議員林智鴻、鄭孟洳協同左楠議員參選人張以理、前鎮小港議員參選人林浤澤、林園大寮議員參選人張耀中共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄受害清單」記者會。（圖／高市議員林鴻智辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 「藍白在台北惡搞，高雄青年不忍了！」藍白罷審中央總預算，至今（19）已144天，共7次退回，高雄市議會綠營民代及市議員參選人共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄受害清單」，共計18局處、涵括治水、社福等面向之近73億中央新興計畫或新增預算全受阻，將造成各項服務空窗或建設延宕。

他們痛批國民黨高雄市長候選人柯志恩，服從黨意始終如一，不僅修出「重北輕南」的財劃法，更廢弛自身立委職務「只想凍蒜，不審預算」，讓高雄所受傷害更勝10年前她阻擋「前瞻」，他們將一一揭露柯志恩其人其事，直到她停止「這柯，亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉那刻為止。

市議員林智鴻、鄭孟洳協同左楠議員參選人張以理、前鎮小港議員參選人林浤澤、林園大寮議員參選人張耀中共同召開記者會，首度揭露高雄因「藍白罷審」的「高雄受害清單」記者會。

林智鴻表示，他率先要求高市府盤點各局處受影響程度，發現市府31局處中，竟有18個「近六成局處」，共73億元預算都被波及，是繼「財劃法惡修」令高雄實質減少231億元後，二度重創高雄財政，而這還只是目前「獲核定或暫列核定」之中央計畫，後續影響可能更多更廣。

林智鴻盤點，其中受害最嚴重者為水利局，包含污水下水道、再生水與治水改善三大面向，竟有約39.8億元全動不了；其次為主責T-Pass大眾運輸月票的交通局，受影響約11億元；第三則為社會局，超過7億元，包含身障權益、兒少保護、早療、家暴防治等皆受衝擊。

鄭孟洳指出，柯志恩曾對外許願「明年元旦在市政府升旗」，把「中華民國」掛嘴邊，但實質作為是擋「軍購預算特別條例」弱化台灣國防，而惡擋總預算，更進一步弱化治安，光是警察局就有6900萬元預算受影響，就算市議會火速三讀也無法執行，她質疑未來市民若收不到空襲警報，或遭逢不測卻因警用通訊失靈而遲延救援或緝兇，柯志恩等藍委能負責嗎？

張以理指出，柯志恩來高雄參選，屢次將高雄的不幸災害淪為政治談資，噴政治口水，但此次中央總預算受影響，連消防局的防災資源都被卡，共計約4.45億的17支計畫全部受影響，柯志恩這種「一面叫市府做，一面又讓市府做不了，然後再羞辱市府怎麼沒做」的雙面嘴臉，正如她去年痛罵「美濃大峽谷」卻另一手與涉案地主會勘「自導自演」如出一徹，機關算盡，就是她的真面目！

張耀中表示，有些偏遠家戶長期無裝設自來水，甚至在地下水枯竭時長達20天停水，但經發局主管，中央補助近900萬，共計約1300萬「自來水設備外線補助計畫」也因中央總預算審查停滯而無法進行，再次對照市長陳其邁過去向中央爭取預算惠及市民，而柯志恩卻是擋預算，禍及市民，反差甚大。

林浤澤表示，國民黨在台北搞不定大巨蛋的租金，而眼紅高雄「演唱會經濟」，持續逼迫運發局向主辦單位徵收場地費，想藉此嚇跑活動廠商，而此次中央總預算卡關，該局也未能倖免，「運動場館查核與輔導人力經費」共145.7萬也受影響，小到健身房消費者權益，大到運動場館的人員安全都無法確保，作為前競技國手的他完全無法苟同。

五位選將指出，現任市長陳其邁用「兩年拚四年」的精神，幫高雄招商引資近9,000億，台積電2奈米廠在高雄也已開始量產，再加上演唱會經濟帶動的觀光產值，高雄正式進入了高值化、低碳產業轉型的關鍵時刻，未料柯志恩從財劃法到總預算，都忠於黨意傷害高雄，嚴重拖累高雄建設發展。

五位選將強調，高雄絕非柯志恩「光靠一張嘴，在短影音搞笑」就能騙票的地方，呼籲柯志恩面對市民應「二選一」，若不停止傷害高雄，就該退出市長選舉，若柯還是我行我素「一邊選市長，一邊亂高雄」，「高雄捍衛隊」將會持續跟進、追究到底！

