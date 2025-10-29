高市靠安倍牌與川普相交！胡采蘋揭台灣連結

▲美國總統川普與日本首相高市早苗28日訪問美軍在神奈川縣的橫須賀基地，並在喬治華盛頓號航母上發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本新任首相高市早苗日前與美國總統川普會面，獲得川普盛讚是「真正的贏家」和「親密的朋友」，川普也提到日本已故首相安倍晉三，稱自己對安倍的死深感悲痛，但從安倍那裡知道高市早苗一定是偉大的首相。高市早苗憑「安倍牌」快速拉近與川普的距離，對此，媒體人財經網美胡采蘋表示，安倍成了川普與高市之間的連結，而安倍的政治偶像就是李登輝，是李登輝底定了安倍對亞洲經略的總體思想，這一切的起點來自台灣，「台灣人可以影響世界，也正在影響世界」。

胡采蘋今（29）日在臉書發文表示，「川普真的是個很奇妙的人，他經常反反覆覆，看起來無情、沒有道德底限，但是他又會在公開場合對安倍晉三真情流露。他是那麼喜歡安倍，以致於安倍驟然離世留下的遺憾，被移情到高市早苗身上。川普對高市說，安倍稱讚了你很多次，你一定會是偉大的領導者，只要你需要，我們都會在」。

胡采蘋強調，川普當年意外勝選，「他不是一個熟悉外交場域的傳統政治人物，是安倍晉三給了他一個印太大戰略，從美國太平洋島鏈，日本、台灣、菲律賓、東南亞，一直連結到印度，是安倍讓川普理解到這整個棋局的全貌」。

胡采蘋進一步指出，安倍晉三還給了川普一個人脈，那就是印度總理莫迪。「安倍開X帳號的時候（當時叫推特），他前三個follow的帳號就有莫迪（另外兩人是安倍昭惠和國會議員豬瀨直樹），而且很長時間他只follow這三個人。安倍很早就知道，他終有一天必須連結起印度總理和美國總統，成為一個自由世界的新聯盟，因此他早早建立起與莫迪的關係，準備好太平洋彼岸來人時，他可以很快讓對方加入。只是安倍當時可能沒料到，大洋另一邊他要牽起的手，會是川普這個意料之外的政治局外人」。

胡采蘋認為，川普的第二個總統任期迄今可說轟轟烈烈與亂七八糟並存，而高市早苗的出現，必定為川普打了一劑強心針，「因為他想起安倍還在的時候，那種清晰的方向感」。

胡采蘋話鋒一轉表示，「安倍並不是一開始就如此老謀深算，他也是歷經過第一個任期的失敗，一度下野，失意反省。在安倍下野的時候，有一個人帶給他很大的力量，安倍是在和他的政治偶像促膝長談過後，底定了他對亞洲經略的總體思想。安倍在下野的時候來到台灣，而他的政治偶像就是李登輝」。

胡采蘋強調，「這一切的開頭，正是來自這個被封印的小島。台灣即使身負重重枷鎖，舉步維艱，但是台灣也出現了至少能影響後世一百年政治格局的世界級政治家。年輕輩的台灣人絕對不要妄自菲薄，務必努力用功，探索世界，擴展視野，經歷人生，不要走好走的路，台灣人要走偉大的路。台灣人可以影響世界，也正在影響世界，未來會有更大的能力，影響世界的格局。」。

胡采蘋最後結論，「現在的台灣人只是還沒有看到那一天而已，台灣人必然會突破封印，台灣必然會成為偉大的國家，這是必然要發生的事情」。

