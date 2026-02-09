高市靠「孫子兵法」輾壓在野黨？ 小池百合子大讚：如桶狹間奇襲戰

2026年2月8日，日本首相高市早苗在東京自民黨總部接受訪問。美聯社



據日本媒體今天（2/9）報導，日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院選舉大勝，在野陣營慘敗，東京都知事小池百合子指出，高市的策略就如同運用「孫子兵法」，1560年的桶狹間之戰，織田信長也是以奇襲戰術擊潰敵營。

據《讀賣新聞》報導，日本昨天舉行眾議院選舉，在首相高市早苗的高人氣助攻下，執政聯盟大獲全勝，光是自民黨就拿下316席，超過總席次的三分之二（310席），東京都知事小池百合子今天在東京都廳受訪，她從「孫子兵法」的角度，評論這次選戰。

小池表示：「我認為這就像是孫子兵法，也就是所謂的奇法、奇襲戰術，1560年的桶狹間之戰，織田信長率軍討伐今川義元，也是同樣的策略奏效。」

在桶狹間之戰當中，織田信長如何拿下今川義元，有眾多說法，其中一說認為，當年今川義元握有大軍，但實際上鎮守要塞的，僅有4千至5千人，織田信長看準今川義元放鬆警戒，刻意在暴雨中發動突襲，最終成功完成討伐任務。

這次眾議院選舉，也被認為是一場「奇襲」，今年1月時，高市趁著自身人氣高漲的時機，宣布解散眾議院，並說道：「是否願意將國家經營的重任託付給我？我希望由各位國民直接做出判斷。」準備不足的在野黨，被迫轉為防守態勢，在選戰中節節敗退。

另外，這次選戰過程，小池也扮演重要的助選力量，東京都30個選區當中，她現身10幾個選區，為自民黨候選人站台，自民黨最後成功拿下30個選區的全部席次。

小池強調：「（東京）都政與國政，一起朝著最佳方向前進，雙邊有種不言自明的默契」、「對選民來說，什麼才是重要、好的政策，未來將與高市政府合作，透過協議機制，繼續往前邁進。」

小池也對選民表達感謝：「在大雪持續的情況下，每一位願意前往投票的民眾，我要向各位致上敬意」、「選舉管理委員會也迅速應對，我非常感激。」

