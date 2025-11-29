高市面對三個法律關卡

日本首相高市早苗大概是完全不懂二戰以來的歷史，因而在台灣問題說法上毛病不斷。先是踩了中共紅線，把「台灣有事」認定為「日本有事」，幾乎是界定了日本出兵台海的原則；結果北京大怒，美國也撤出堤豐飛彈，表達不願介入的態度；而高市在川習與川高通話後的發言，又惹出更大麻煩。

高市在川高通話後，壓力甚大，因此在日本四黨黨魁內部辯論中，改口表示「根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權」，所以「並無認定台灣法律地位的立場」。她顯然想要藉此脫身，但可預期的是此說問題必然更大，因為在日本內部有3個法律關卡難過。

第一關是中華民國與日本簽訂的《中日和約》。中華民國當年雖未能參與舊金山和會，但在美國支持下，使用該和約第26條，「日本將與任何或支持、簽署1942年1月1日聯合國宣言、或者與日本處於戰爭狀態國家、或依據第23條之列舉先前為該國一部分領土的國家而此國家非本條約簽署國，在本條約實質上相同條件下，簽訂雙邊和平條約」，於1952年與日本簽訂《中日和約》，且在該和約的換文清楚表明，是對中華民國放棄台灣；也就是把台灣還給了中華民國。法源、法理清清楚楚，沒有什麼「並無認定」的。

第二關則是日本本身的相關司法判定。1959年日本東京高等裁判廳在對賴進榮一案中的判決明白表示，「至少可以認定在昭和27年8月5日中日條約生效後，依該條約之規定，台灣及澎湖諸島歸屬中國。」次年日本大阪地方裁判廳在張富久惠vs.張欽明一案再度指出，「至少可以認定為，在台灣之中華民國主權獲得確立之時，亦即在法律上發生領土變更之昭和27年，中日條約生效之時。」如此，「台灣法律地位」怎會有問題？日本行政部門難道不需遵守司法判決？

彼時日本政府為昭大信，還把此二判決結果譯為英文送往聯合國祕書處，刊載於「國家繼承資料」一書。

第三關則是日本在1972年與中共建交，把對中國的承認從台北轉移至北京時，對北京承諾「理解並尊重」北京在對台問題上的立場。這是在對國家領土主權範圍不變情況下的承認移轉，現下，高市新說法是要推翻建交承諾，北京怎可能接受？

所以高市此說結果必然是在「北京翻臉」、「美國以國內利益不願介入」兩點上，再新加「日本內部法律關難過」。高市政權難矣哉。（作者為資深媒體人）