高市領導自民黨日本國會改選壓倒性大勝 朱立倫表達誠摯祝賀





日本首相高市早苗發動解散國會，今天（8日）眾議院進行改選，目前仍在開票中，不過確定由高市領導的自民黨取得史詩級大勝，確立其穩固執政基礎。對此國民黨前主席朱立倫發文表示，自民黨與國民黨早在蔣經國前總統時期建立深厚情誼，謹向自民黨的好朋友表達誠摯祝賀，也對日本朝野政黨在選舉過程中的付出與辛勞，致上由衷的敬意。

朱立倫說：「自民黨自早年即與蔣經國前總統建立深厚情誼，雙方關係源遠流長。過去四年，在我們任期內，自民黨各界及青年局，與中央黨部、國民黨立院黨團、KMT Studio及青年團進行多次深入交流與互訪，逐步建立起新生代之間長期、制度化的對話機制，並已累積相當豐碩的成果。」

朱立倫表示，一向堅持「親美、友日、和陸」的外交政策，並以「對話與國防」的2D戰略，作為守護台海和平的重要基礎。作為區域內最具執政經驗的政黨之一，我們與自民黨必將以負責任、務實的態度，攜手所有夥伴，共同促進區域穩定與整體發展。

朱立倫再次恭喜自民黨，並期待未來持續深化在能源、經濟、AI產業、女性政治及青年世代等多元面向的交流與合作。（責任編輯：卓琦）

