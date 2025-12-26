高市食品工廠排放廢水超標36倍！ 環保局3度開罰竟吃閉門羹

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事食品加工的大寮區勝裕福有限公司，因排放廢水未符合放流水標準，遭高市環保局開罰3次，累計罰金達346萬餘元，且第3次檢驗廢水中的生化需氧量還超標36倍，工廠面對稽查人員上門，竟直接關門拒檢，陳姓負責人被依違反水污染防治法判徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，2023年4月12日，大寮區勝裕福有限公司排放廢水未符合放流水標準，被環保局裁罰125萬1600元、產出廢水製程全部停工及處環境教育講習8小時，並命令勝裕福公司採取必要防治措施，但勝裕福公司仍持續排放廢水，更不遵行環保局祭出的停工、改善命令。

同年6月16日、隔年5月24日，環保局再前往勝裕福公司稽查，測得勝裕福公司廠房的放流採樣口及場內蛇管殘留水的化學需氧量嚴重超過放流水標準值限值，其中化學需氧量標準值為100，廢水中檢出1060、生化需氧量標準值為30，廢水中檢出1100，環保局共開出346萬餘元的罰單。

而第3次稽查時，勝裕福公司立即將作業區鐵門關閉，並移除蛇管加水稀釋，環保局當場報警將業者送辦；高雄地方法院審理時，法官認為陳姓負責人違反停工命令而排放廢水，不僅無視國家管制水污染的公權力，且對公眾所處環境之影響層面及範圍存有難以輕估的破壞隱憂，因此依不遵行停工命令罪判徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

