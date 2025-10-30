高市首會李在明 盼穩定穿梭外交
本報綜合外電報導
日本首相高市早苗三十日首次與韓國總統李在明會談，高市希望充分運用「穿梭外交」保持溝通，並將以面向未來、穩定發展方式推進日韓關係。李在明表示，下次將由他訪問日本，希望在東京以外的地方城市會面。
高市在會談後表示，她是第一次與李在明見面，在全球戰略環境下，雙方就「日韓關係」及「日韓美三方關係」合作的重要性達成一致意見，這部分非常有意義。
高市早苗表示，她和李在明取得共識，正因為日韓是鄰國，雖然在立場及看法上可能有差異，但需要透過雙方領導人來妥善處理相關問題。雙方將基於日韓邦交正常化以來累積的合作基礎，以面向未來、穩定發展的方式推動日韓關係。
她表示，兩人也確認下次將由李在明訪日，日韓政府會密切溝通，確保合作順利推進。
韓國青瓦台發言人表示，會談氣氛輕鬆愉快。對於高市表示希望日韓在安全、經濟、社會領域建立更廣泛合作；李在明回應，他完全認同韓日關係的重要性，並表示兩國之間距離極近，如同共用前院，有時反而像家人一樣，容易因情感而受傷，高市也深表認同。
李在明並表示，依照穿梭外交安排，下次將由他訪問日本，希望能在地方城市會面。
