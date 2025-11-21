高市首相對台海局勢升溫表示憂慮 完全合情理 IPAC：「台灣的安全 就是全球的安全」

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更以「砍下骯髒頭顱」譏諷高市早苗。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）昨（20）日也發表聲明，譴責薛劍的發言，並表示此舉凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。





本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國駐大阪總領事館總領事薛劍也在社群平台X發文表示，對於擅自闖入的骯髒頭顱，要毫不猶豫砍掉，用此發言暗批高市早苗，而該發言也加劇中日關係的緊張。





IPAC在社群平台X發布多語聲明，強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。





IPAC重申，高市首相對台海局勢升溫表示憂慮完全合情理。 她警告指出「形勢關乎生死存亡」，基於審慎的戰略判斷，而非挑釁，並與國際社會逐漸形成的共識一致，就是「台灣的安全，就是全球的安全。」





IPAC提醒，若未能有效嚇阻或降低台海風險，後果可能使全球經濟陷入衰退，他們不能坐視不理。 G7早前重申其反對任何單方面改變現狀的立場是正確的；然而，現在需要以具體行動表示支持。他們呼籲各國政府公開支持日本，明確劃定台海的紅線，並協調一套具實質效果的政治與經濟措施，以有效嚇阻衝突。「台灣人民必須能自由決定自己的未來，而任何危及全球繁榮的行徑都必須受到遏制。」





這份聲明也獲聯盟內各國議員署名支持，包括來自阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、烏克蘭、英國、美國、北馬其頓、菲律賓等國會議員支持，而台灣的兩位共同主席，民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿也都在名單內。

