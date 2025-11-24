高市首相的外交亮相：「微笑」路線的下一步將面臨現實路線的考驗
首相高市早苗首次在國際舞台上亮相。身為日本首位女首相，上任後的短短12天內就面臨2場國際会議和4場重要領袖會談，行程緊湊，但她充分發揮了「早苗微笑」的魅力，起步表現相當出色。不過，國際形勢比她本人效法安倍政權的那個時代更趨複雜，而「高市外交」的成功與否取決於能不能夠貫徹現實路線。
與東協的緊密關係攸關日本國益
10月26日，高市最初的外交舞台是出席馬來西亞舉行的東協（ASEAN）高峰會，這是她上任的第5天，而且隔天27日是準備迎接美國總統川普訪日的重要時刻，雖然一時也考慮過「缺席」，但不參加例行的國際會議，「可能導致東協或中國產生『輕視東南亞』的錯誤訊息」，於是，高市果斷做出決定， 安排3天1夜的緊湊行程前往吉隆坡(*1)。
在日本-東協領袖會議上，高市發表要延續強化故安倍晉三首相提倡的「自由開放的印度太平洋（FOIP）」，並承諾在海洋安全保障領域上提供協助，以及與東協獨自的「印太展望」(*2)進行協調與合作。東南亞各國正因美國恣意的高關稅政策而產生「脫離美國」的心態，高市的目的就是抓住這樣的心態，並拉回到由日美歐等主導的開放體制。
正好大家對這位話題人物的女首相高度關注，想要「一睹廬山真面目」，與東協主要國家及澳洲等各國領袖舉行的單獨會談也陸續確定。隨行人士表示：「此行展現日本重視區域合作的姿態，成為外交的最佳開端。」
(*1) ^ 讀賣新聞10月27日日刊等。
(*2) ^ 正式名稱《東協印太展望》（ASEAN Outlook on the Indo- Pacific，簡稱AOIP）。2019年6月，東協提出不干預内政、開放性、包容性、尊重國際法、重視對話、海洋合作等的內容，透過東協主導的體制下展開。
日美在重要礦物、造船等方面的合作
10月28日，高市首相從馬來西亞回國後，在東京元赤坂的迎賓館與川普總統舉行會談，配合川普對黃金的偏好，表示希望能夠共同打造「日美同盟的新黃金時代」。此外，一同搭乘總統專用直升機前往美國海軍橫須賀基地，並登上航空母艦，還有舉臂雀躍的舉動，也展現了美國國民喜愛的肢體動作。
雖有一部分批評「興奮過頭」，但是高市作為安倍外交的繼承者，毫無疑問地讓國內外對「早苗」（Sanae）和「唐納」（Donald）的緊密關係留下深刻印象。這次的成功表現也促成了高市與中國國家主席習近平面對面會談。
但是，圍繞日美的國際形勢並不樂觀，還不足以稱為「黃金時代」。川普為了箝制中國而強硬實施高關稅，卻遭到中國限制稀土出口的強烈反擊，不得不妥協。另外，中國的造船產業佔了世界市場一半以上，日美在軍事及經濟安全保障兩方面的落後，面臨嚴峻課題。
有鑒於此，高市在稀土及重要礦物的穩定供應與強化造船能力等的領域上，與美國確立合作機制以抗中國，雙方達成共識的背景就在於迫在眉睫的危機感。
高市與中韓展開務實對話
日美會談結束後，10月30日高市為了參加亞太經濟合作（APEC）領袖會議而訪問韓國慶州，首度與韓國總統李在明舉行會談。高市露出的微笑巧妙地抹去自身「對韓強硬派」的印象，與被視為左派的「對日強硬派」李在明之間在「未來朝穩定發展的方向推進」上達成共識，也約定維持日韓領袖的「穿梭外交」（Shuttle diplomacy）。
甚至，在隔天31日高市也實現了與習近平主席的會談，她表示：「我一向以信念和執行力作為政治信條，希望與習主席保持坦率對話，深化兩國領袖之間的關係。」透過保持溝通，雙方同意致力於推動「戰略互惠關係」。
在竹島、慰安婦（對韓國）、靖國神社、臺灣、人權（對中國）等議題上，高市在自民黨內是屈指可數的「鷹派」，中韓兩國肯定對她保持高度警戒，但從她就任首相後，「正因為存在擔憂，才更要好好對話。」（日中會談後的記者會）並把方向導入謀求互利、重視對話的路線。
關於高市的外交手腕，美國媒體評論道：「她成功打動川普，促成美方在印太與日美同盟上擴大及深化參與度。」(*3)也有報導稱她是「川普的新朋友」(*4)。
高市沒有強勢展現出以往的主張和態度，而是採取彈性、現實的微笑外交，這一點值得肯定。與大約10年前的安倍外交相比，中俄和北韓的合作、川普關稅、烏克蘭．中東情勢等，國際安全保障的情勢變得更加嚴峻，因此單靠強硬作風是無法確保國家利益。
現在，除了對中國的抑制力以外，還需要更進一步的「對應力」，穩健地深化日美同盟的同時，有必要推進實際利益和對話的現實外交。為了提前實現占國內生產毛額（GDP）2％的防衛費預算需確保財源；有效推動高達5500億美元（84兆日圓）的對美投資計畫；與中、韓關係的穩定發展等，接下來才是考驗高市內閣處理難題能力的開始。
標題照片：訪問美國海軍橫須賀基地，並在核動力航空母艦「喬治・華盛頓號」上發表演說的美國總統川普（右）和首相高市早苗，2025年10月28日（共同）
(*3) ^ “Trump Bonds With Japan’s Leader Over Baseball and U.S. Beef,” By Katie Rogers, Erica L. Green, Javier C. Hernández, NYT, Oct. 29, 2025
(*4) ^ “Trump’s new bestie: Japan’s prime minister,” by Cate Martel, The Hill, Oct. 28, 2025.
高畑昭男 [作者簡介]
公益財團法人nippon.com理事。1949年生於東京都，畢業於日本基督教大學教養學部。曾任每日新聞社北美總局長、同社論說副委員長，產經新聞社特別記者兼論說副委員長、白鷗大學教授等職，2022年起擔任現職。著有《不當「世界警察」的美國》（2015年，Wedge Inc.）等書。
