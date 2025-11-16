高市首辦國際扯鈴大賽

二○二五「臺灣國際扯鈴暨高雄城市盃扯鈴運動大賽」昨（十六）日揭曉最具觀賞性與挑戰性的個人對戰（Battle）組前三名，榮獲冠軍的是「鈴聲響起」代表選手吳祐齊，亞軍則由馬來西亞雪蘭莪州扯鈴協會張惟勝奪下，季軍則由「風鈴火山」曾祐澄取得，三位選手皆以高難度技術、節奏掌握與舞台魅力掀起全場高潮，展現扯鈴運動的競技性與藝術性兼具的國際水準。（見圖）

該比賽由高雄市扯鈴協會爭取主辦並獲國際扯鈴聯盟（IDF）認證，是高雄首次承辦國際級扯鈴賽事，本屆共有五百五十一位選手、一百五十個團隊及二十九位個人選手參賽，規模為國內同類賽事新高，也象徵高雄正式奠定國際扯鈴賽事主辦城市里程碑。參賽隊伍橫跨馬來西亞、澳門及台灣各縣市，包括北北基、桃園、雲林、屏東、宜蘭及高雄本地優秀選手，展現扯鈴運動跨國影響力。

為提升比賽公平性與透明度，本屆賽事延續協會自二○一九年引入的「電腦數位評分整合系統」，結合電子計分、雲端成績、同步螢幕顯示與線上報名、智慧賽程等功能，達到國際賽事標準；同時，該賽事也規劃美食交流餐宴式觀賽模式，結合舞台演出、特色Battle表演及國際互動，讓參與者體驗高雄的文化溫度。

高雄市扯鈴協會理事長蘇金樹表示，Battle賽制的精神，不僅是分出勝負，更象徵交流與突破；這次站上舞台的每位選手，都是代表著扯鈴運動下一個世代的能量。我們希望讓世界看到，台灣不只玩扯鈴，我們很專業、也很國際。

該賽事在高市府、教育局、運動發展局、經濟發展局及高雄市議會支持下盛大落幕。蘇金樹強調，高雄不僅要辦比賽，更要成為扯鈴國際交流基地，從這一刻起，高雄不只是比賽的城市，更是扯鈴文化走向世界的出口。