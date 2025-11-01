高市首辦 特教AI教材觀摩賽

高市教育局首辦2025年特殊教育AI教材比賽，11月1日於河濱國小登場，本次共徵集高市各國小近百件作品，並選出25件優秀教案，昨日成果發布會暨頒獎典禮。（紀爰攝）

高市教育局首辦2025年特殊教育AI教材比賽，11月1日於河濱國小登場，本次共徵集高市各國小近百件作品，並選出25件優秀教案，昨日成果發布會暨頒獎典禮，獲獎老師們感動說，不論紙本或AI數位教材，要設計出讓特教生學習的教案實在不容易，將繼續深耕；教育局表示，未來會持續與各校合力強化特殊教育深度，促進普通班學生、特殊生融合。

近年AI人工智慧發展蓬勃，國內教育端也致力於將教學數位化，但大多數教材皆以一般生需求為設計主軸，特教生往往被忽略，為鼓勵特教老師將AI融入教學，高市舉辦徵集比賽，集結轄內各國小特教老師們自行設計的教案，並選出1件特優、3件優等與佳作等共25件優秀作品，發布會上也邀請各縣市特教老師一同參與觀摩。

榮獲特優的「數學領域–直直相扣的角」作者為四維國小老師洪贊勛、林靜宜；洪贊勛畢業入行當特教老師僅1年多，他說，特教生常對「角度」感到很抽象，他與林靜宜老師討論後，決定用Lumio等軟體設計教案，讓學生能透過大量實體、虛擬操作，理解角的概念與大小比較。

該教案除以扣條操作與圖卡辨識使學生建立清晰概念外，也安排學生分組在教室中尋找生活中的「角」並拍照記錄，再回到教學平台上做配對，達到圖像思考、合作學習、概念統整目標，以生活經驗連結抽象數學概念，提升特教生理解與記憶維持。

優等作品「語文領域-康軒二上語詞」獲獎者為博愛國小老師黃薇蓉，她指出，數位教材的魅力在於能客製化，為特教生搭建學習鷹架，從「要我學」轉變為「我要學」，是教育最美好的樣貌；她也強調，數位教材雖然是趨勢，但紙本教材還是有價值，2者必須交替使用，才能強化學生記憶。

教育局專委張紋誠指出，此次比賽獲選的教材都很優秀，充分展現特殊教育教材「多元呈現」的靈活性，甚至普通班教師也能參考此模式，並實施差異化教學，達到「普特合作」目標，未來也將持續與各校合力強化特殊教育深度。