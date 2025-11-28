高市點火 台灣人埋單

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，講了民進黨最喜歡的「台灣有事，日本有事」論調之後，中日關係進入高度緊張狀態，連行事狂激的美國總統川普都勸日本別在台灣問題上挑釁中國。可是，民進黨和其側翼卻挑這件事窮開心，拿台灣人的生命及福祉玩火。

大陸宣布禁止日本水產品進口，賴總統就曬出了他吃日本進口生鮮壽司的照片，表達挺高市早苗的論調。政府21日也公告全面解除日本福島5縣的食品禁令。最可怕的是，賴清德不顧台灣人民的利益，運用日本挑起的台海緊張局面，適時宣布1.25兆元軍事特別預算，迎合美國川普政府對台灣的需索。

大陸勸民眾不要到日本旅遊，大陸人取消約50萬張赴日旅遊的機票，讓日本旅遊業受創甚重，相關行業的股票崩跌。此時綠媒出場了。他們用酸民的說法，宣傳日本民眾很高興，終於街頭又清靜了，還說日本民眾本來就不歡迎陸客。

這還不夠，民進黨的政客們也紛紛表演吃日本進口海鮮，鼓勵台灣民眾到日本旅遊，甚至有人還宣布花錢補助民眾到日本旅遊。綠營把這一連串原本用在選舉騙局上的作法，拿來操作高市的危險言論，不只升高台海緊張情勢，也錯看了日相的困局。

民進黨這番操作是危險的，可說是有意將台灣推向戰爭的幹法，台灣民眾應有所警覺。俄烏戰爭就是最鮮明、血淋淋的例證。

俄烏戰爭開打前的國際情勢，和台日當前的局面高度雷同。當時的烏克蘭人民明知選出一個高喊要加入北約的澤倫斯基，會引發俄羅斯動武，但烏克蘭人還是選他當總統。就如同台灣人民明知賴清德是主張台獨，卻還選他當總統，挑戰對岸的敏感神經。

即便俄羅斯揚言要動武，澤倫斯基始終相信，美國、北約各國會軍事介入，協助烏克蘭抗俄，所以就拿全烏克蘭人民的福祉當賭注，和北約越走越近，最終引來了俄羅斯的大軍入侵。3年多的戰爭已迫使約800萬人民流亡各國。

美國及北約國家確實提供許多武器裝備援助烏克蘭。但民進黨政府最不想讓台灣人民知道的事實是，美國及北約援烏的武器沒有可攻擊俄羅斯境內的長程武器，即使有，也限制烏克蘭不能用來攻擊俄羅斯境內的目標。

美國及北約是擔心，若是他們提供的武器被用來攻擊俄羅斯，將會把戰爭升級，將美國及北約直接捲入戰火。所以，我們可以看到，俄烏戰爭打到現在，烏克蘭除了使用一些無人機攻擊俄羅斯本土，其他北約及美國提供的炮彈、飛彈，全都落在烏克蘭的土地及房舍上。

高市早苗講「台灣有事論」，說穿了就是講給台灣那些把日本當台灣祖先的親日派聽的。這番論調，除了挑起台海的緊張情勢及戰爭危險，沒有別的實益。將來台灣若真的有事，美國及北約對烏克蘭的態度就是明證，最終還是由台灣人民及土地為高市點的火種埋單。所以賴清德送給美國的1.25兆元軍購特別預算，只是讓台灣人的納稅錢白白落入美國人的口袋，到頭來台灣人還得受災殃。