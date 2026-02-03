高市黨部啟動市長競選機制 賴瑞隆：團結一致守住高雄

賴瑞隆(前排左三)赴高雄市黨部拜會主委、評召及執評委幹部。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今(3)日赴高雄市黨部拜會主委黃文益、評召柯景雲及執評委幹部，就年底選戰整備與後續整合工作深入請益。雙方達成高度共識，黨部亦宣布即刻啟動競選機制，展現團結一致的決心。對此，賴瑞隆表示，將整合所有進步的力量，全力守住高雄、守護台灣。黃文益表示，此次拜會不僅具有象徵意義，更具實質效果，市黨部史無前例整備資源，首度出借鳳山辦公室無償提供競選團隊使用，並派遣黨工團隊即刻進駐，投入空間及最強的人力與賴瑞隆並肩作戰，便是為了要應對被過度包裝、持續操弄不實資訊的國民黨對手柯志恩。

廣告 廣告

賴瑞隆致詞時，首先感謝黃文益及黨部幹部的全力支持，並指出年底選戰對高雄至關重要，這段時間也收到許多市民的鼓勵與支持，未來一定要持續團結所有進步力量，讓高雄持續向前、更加美好。他也特別感謝三位初選夥伴邱議瑩、許智傑、林岱樺，在初選結束後第一時間展現高度與格局，彼此多次會面、持續進行整合工作，為共同的目標努力。

賴瑞隆表示，已多次向市長陳其邁請益，期待延續高雄市政建設，並強調陳其邁卓越的施政成績，是他最大的基礎；高雄從謝長廷、陳菊一路累積的政績，獲得市民深度肯定，「高雄第四棒」將承擔責任、全力以赴，與大家一起延續高雄光榮，除了市長選舉，更要在議員選舉打出漂亮的全壘打。

針對市政與國家重大議題，賴瑞隆也向對手柯志恩嚴正呼籲，高雄的持續進步與繁榮，仰賴中央與地方的良性合作，但近來中央總預算被藍白卡關，已對高雄造成重大影響，這樣的作法對不起高雄人民。此外，柯志恩擔任黨智庫執行長時主導的《財劃法》「首都加3%」方案對南部極不公平，至今仍持續辯駁，令人遺憾。

賴瑞隆強調，國防預算對台灣、對高雄都極為重要，無論是潛艦國造、無人機產業發展，都是高雄產業轉型與國家安全的關鍵，呼籲柯志恩不要再阻擋。若要參選高雄市長，就必須真正重視高雄的利益，拿出實質作為；若柯志恩只配合台北黨中央意志、不顧高雄，高雄人不會支持。

黃文益表示，黨部已經準備就緒，要全力輔選賴瑞隆，讓陳其邁的施政成果延續，讓所有市民感受到這是一個團結、有戰力的政黨。最後，眾人齊聲高喊「團結勝選、延續光榮」、「賴瑞隆凍蒜」，現場氣氛熱烈，展現民進黨團結一致、全力以赴打贏年底選戰，守住高雄、守護台灣的決心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調大輸賴瑞隆11％ 柯志恩回應提質疑

高雄市長選情透視》解密這一關鍵選區！賴瑞隆勝柯志恩11% 一訊號考驗綠營整合速度

賴瑞隆(左)與黃文益(右)達成高度共識，展現團結一致的決心。 圖：賴瑞隆辦公室/提供