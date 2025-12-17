高市：中日有必要敞開大門溝通

日本電視台（NTV）披露，大陸外交部近期密集召見東南亞多國駐華大使，批評日本首相高市早苗「台灣有事」答辯，並要求表態支持陸方。陸方將爭端延伸至其他外交場域的行動被評為「國際宣傳戰」。高市17日在記者會則表示，有關台灣有事相關國會答辯並未改變日本政府一貫立場，日方將在各層級持續向各國說明。

多名消息人士指出，陸方11月起陸續約見新加坡、菲律賓等國駐華大使，批評日方涉台發言，並要求各國在台海問題表態支持中國。法國、德國等歐洲駐華大使與中方磋商期間，也曾接獲類似表態要求；相關訴求亦在各國使節與大陸高層會面時反覆提出。

內文分析，這是北京發動的國際宣傳戰，迫使各國在中日之間二選一。《日經亞洲》也提到，中日外交爭端已演變成宣傳戰，其中，歐洲國家及印度、新加坡、菲律賓等地媒體發表較傾向日本的報導。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回覆NTV提問，宣稱與各國使館保持正常聯繫，並重申一中原則是國際普遍共識。大陸央視則報導大陸外交部長王毅訪問阿聯等國家後，接受採訪談到中日關係，王毅強調，當年日本以「存亡危機事態」為幌子發動侵略，歷史教訓絕不能重演。

高市昨晚在國會會期結束後的記者會，就其答辯引發的外交爭議作出回應。她表示，有關「台灣有事」的答辯並未改變日本政府一貫立場，未來將在各層級持續、耐心地向中國及國際說明此事。高市強調，中國是日本的重要鄰國，但雙方存在分歧，因此更有必要敞開大門、保持順暢溝通。

此外，《共同社》近日專訪前外務審議官田中均，田中認為，高市預先將「存亡危機事態」與特定情境連結，等同事前畫定防衛範圍，恐動搖歷屆政府逐步建立的安保體制，發言「相當輕率」。

他批評，直接點名特定情況屬於存亡危機事態，形同對他國宣稱「你們是敵人」，呼籲日本應擺脫只要嘗試客觀看待中國就被貼「媚中」標籤的思維，反問在歐美各國基於自身利益建立對中關係情況下，日本是否真的要與中國永遠針鋒相對。