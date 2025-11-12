高市 五福商場外洞洞危機 害童跌倒

「五福商場」於10月開幕，當地里長及議員反映，商場外人行步道有多處破裂、不平整等問題。（洪浩軒攝）

位在高市苓雅區文化中心旁的「五福商場」，10月才熱鬧開幕，成為南高雄新地標，不過當地里長及議員反映，商場外人行步道有多處破裂、不平整問題，有孩童因此跌倒，這會讓外界對商場留下不好印象，盼相關單位改善。對此，高市府道工處回應，將盡速前往修繕。

「五福商場」位在五福一路與光華路口，是由舊台水宿舍改建而成的街邊式商場，規畫5間2層樓店面，樓地板面積1070坪，並有43個停車位。該商場開幕後，多間知名連鎖餐飲業者及3C通路商陸續進駐，加上位於鬧區，吸引許多民眾到此消費，成為文化中心和高師大、五福國中生活圈的商業新據點。

不過，卻有民眾反映，五福商場外人行道疑因年久失修，造成多處破損、路面不平。記者實地走訪現場，該人行道確實有多處坑洞，且剛好有在餐廳外候位的幼童於行進間跌倒，幸無大礙。

高市議員許采蓁表示，五福商場重新活化，許多市民都充滿期待，盼能帶動周邊商圈再度繁榮，成為南高雄新地標。不過，商場前方的人行道卻破舊不堪，處處是坑洞，不僅讓人觀感不佳，更存在民眾絆倒、扭傷風險，尤其還設有公車站牌，路面不平對行人與長輩都相當不友善。

尚義里長曾蔡玉燕表示，五福商場外人行道凹凸不平，雨天會造成積水，恐有安全及環境上的疑慮，南高雄好不容易有新門面，不該讓周邊環境成為絆腳石，盼望市府相關單位能協助重新鋪設，改善安全與整體景觀，讓五福商場重生的第一印象更加完善。

道工處表示，有關民眾陳情五福商場外人行道破損部分，已先行錄案，將盡速派員前往修繕，以維護行人安全。