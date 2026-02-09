高市：以國家利益 冷靜應對中國

日本自民黨在眾院選舉中取得壓倒性勝利後，首相、自民黨總裁高市早苗9日在東京黨總部召開記者會。她表示，3月將訪美並與美國總統川普會談，確認日美的團結。至於日陸關係，高市強調稱，外交上推進戰略互惠關係的方針不變。

據共同社報導，高市談到訪美之事說：「將在外交、經濟、安保等廣泛領域進一步推進合作。將做好準備，使這成為開闢日美同盟新歷史的有意義會談。」

高市還表示，「將讓日本提出已有近十年的『自由開放的印度太平洋』不斷進化」，並稱將以日美同盟為基軸，與韓國、澳大利亞、菲律賓等加強合作。

她重申將提前修改3份安保相關文件，表示「將從根本上強化安保政策，徹底守護我國領土、領海、領空、國民的生命與安全」。針對修憲，她強調「著眼未來，推進挑戰」，並稱將為實施公民投票完善環境。

高市還就日陸關係強調稱，外交上推進戰略互惠關係的方針不變，並表示，「將繼續溝通，從國家利益的觀點出發，冷靜並妥善地應對」。

8日晚間，高市在接受富士電視台節目訪問時，曾談到參拜靖國神社問題，她表示，「為了完善那樣的環境，正在努力」，稱「要得到同盟國和周邊各國的理解。我的目標是創造互相向為國捐軀的人獻上敬意的環境」。

高市9日舉行記者會前，與日本維新會黨魁吉村洋文會談，確認自維兩黨繼續聯合執政，並推進聯合執政協議落實。

在記者會上，高市提到執政聯盟在參院席次未過半的現狀，稱「將繼續向對政策落實持積極態度的在野黨尋求合作」。針對與國民民主黨的關係，她表示：「在政策層面具有較高的親和度。包括聯合執政在內，如果有願意一起合作，希望謀求攜手。」

關於競選承諾食品飲料消費稅限期2年為零，高市表示，有意在跨黨派「國民會議」展開磋商，力爭在夏季前彙總方案。她呼籲在野黨協助參與國民會議，強調將「謙虛且大膽地運營政權」。