高市一句話掀中日外交風暴 石破茂示警：外交問題不能「過一時嘴癮」

前日本首相石破茂。 圖：翻攝自首相官邸的Ｘ（資料照）

[Newtalk新聞] 日本前首相石破茂近日就現任首相高市早苗的涉台言論，並引發中日關係緊張發表評論，強調日本應謹慎處理對華政策，避免損害國家利益。石破指出，高市的言論顯示，日本對華政策的搖擺性與不可靠性，不僅挑戰了戰後國際秩序，也在一定程度上動員了右翼民粹勢力。

石破茂在周三（26日）於東京的演講中表示，自 1972 年日中建交以來，日本歷屆政府一直尊重中國關於「台灣是中國一部分」的立場。他指出，這一原則不容改變，日本在處理兩岸關係時，一直保持極其謹慎。石破茂還提到，日本經濟高度依賴中國進口的食品、稀土、醫藥品等商品，呼籲日本政府重視穩定的對華外交。

對於高市早前涉台言論，石破在 11 月的電台節目中批評稱，歷屆政府一直避免發表「如果發生某種情況就會如何行動」的決定性言論，強調外交問題不能「過一時嘴癮」。並指出，中日經貿和旅遊合作因高市言論受到影響，造成日本經濟損失，包括中國遊客赴日旅遊市場驟冷，已取消至少 50 萬張機票，日本野村綜合研究所預測，這可能令日本GDP下降 0.29%。

面對輿論壓力，日本政府於 11 月 25 日通過答辯書，稱高市早苗的國會答辯「不改變日本政府的一貫立場」，強調外交政策由內閣而非個人決定。26日，高市在國會黨首辯論中稱，日本根據《舊金山和約》已放棄對台權限，與台灣維持「非政府間實務關係」。

立憲民主黨黨首野田佳彥在辯論後表示，高市的答辯可視為其已「撤回此前涉台答辯」，意在緩和輿論。然而，高市近日雖表態願與中國建立戰略互惠關係，仍未實際收回言論，外界認為其正面表態多為口頭之舉。

