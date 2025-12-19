高市一句話讓京都變便宜！陸客銳減 房價一夜台幣800元讓人秒訂房

京都某飯店近日打出單人房4000日圓（約台幣810元）低價，吸引自由行旅客入住。（示意圖／Pixabay）

受到日本和大陸外交關係持續惡化影響，大陸政府近日呼籲國民暫緩赴日旅遊，導致訪日陸客銳減。京都飯店出現明顯降價潮，部分房價幾近腰斬，單人房最低僅約4000日圓（約新台幣810元），引發遊客熱議。

根據《週刊新潮》報導，日本政府觀光局數據顯示，今年1至8月，大陸遊客占訪日總人數23%。但11月以來，大陸旅客驟減，直接衝擊地方觀光收入，尤其是依賴陸客的京都。多家飯店房價出現顯著下修。根據訂房平台觀察，京都多間商旅房價跌破1萬日圓（約新台幣2025元），部分如APA飯店僅需6000多日圓（約新台幣1215元），吸引自由行旅客。

除此之外，也有民宿開出半價優惠搶市。分析師指出，這波價格調整反映市場對大陸客源的依賴度，「平常陸客占比三、四成的飯店，訂房恐近乎停擺」。來自東京與兵庫的旅客受訪時指出，近期在嵐山與市區訂房的價格「比想像中便宜很多」，例如嵐山一晚附早晚餐的旅館每人僅約1萬5000日圓（約新台幣3037元）；另有2人住宿共約2萬日圓（約新台幣4050元）。這在京都旅遊熱潮高峰時期幾乎難以想像。

儘管外國觀光客驟減，但據百貨業者回報，如三越伊勢丹、大丸松坂屋等高級百貨11月業績未受明顯衝擊，免稅銷售仍維持正成長。京都近年來長期面臨「過度旅遊」問題，旅遊人潮過多曾引發市民反感。如今大陸旅客減少，儘管短期內衝擊觀光收益，卻也讓部分旅客有「重見寧靜京都」之感。

業界預估，若兩國關係未改善，相關衝擊恐將延續至明年春節旅遊旺季。住宿業者目前多透過彈性定價與促銷吸引日本國內與其他國際旅客填補缺口。

高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係緊張，衝擊日本觀光與航空市場。（圖／翻攝自X，@shukan_shincho）





