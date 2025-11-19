高市一句「台灣有事」引中日交惡擴大！《共同社》：中國暫停進口日本水產

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 根據日媒《共同社》今（19）日引述日本政府相關人士說法，中國政府已向日方通報，將暫停進口日本水產品。當天一早，中方通過正式的外交渠道聯絡日方。此舉可能是針對日本首相高市早苗先前於國會答辯的「台灣有事」說，實施進一步反制措施。

中國曾以東京電力福島第一核電廠的「核處理水」排海為由，於 2023 年 8 月全面暫停進口日本水產品。今年 11 月上旬，日本外務省一度確認中國已恢復扇貝等日本水產品進口，但不含福島縣、東京都等 10 個地區。

據相關人士介紹，中方主張有必要就福島第一核電站處理水進行監測。

高市早苗先前鬆口，若「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，恐構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話被外界解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張。中國政府先後呼籲該國民眾「暫緩赴日」、發布留學預警。

《朝日新聞》報導，日本經濟安全保障大臣小野田紀美周二（18日）指出，「對於一個只要遇到不滿，就立刻採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是一種風險」，表示對日本過度依賴中國帶來的危機感，不僅限於供應鏈，觀光產業也同樣脆弱。

