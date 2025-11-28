高市一句「台灣有事」惹火大陸！川普對高市下「降溫令」 日方拒撤發言撐到底

美國總統川普近日與日本首相高市早苗通話，討論台海情勢與日中緊張關係。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普近日接連與大陸國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，針對台海議題與中日關係緊張交換意見。儘管日本政府否認美方曾要求避免挑釁大陸，但多名日方官員透露，川普確實在通話中釋出希望局勢「降溫」的訊號，引發日本內部警覺。不過，日本內閣官房長官木原稔於27日的記者會中嚴正否認，稱川普從未對日本在台灣主權議題上提出建議。

高市早苗日前在日本國會提及「台灣有事」相關議題，引發大陸強烈不滿。

根據《華爾街日報》與《朝日新聞》等多家媒體報導，事件起於高市早苗7日在眾議院質詢時，公開談論「台灣有事」的國安風險，引發北京當局不滿。美國總統川普則在24日與習近平通話約一小時後，於25日上午主動致電高市，進行約25分鐘會談，內容聚焦台灣議題與日中對立態勢。

《朝日新聞》引述日方政府人士指出，川普在通話中未直接要求高市收回言論，但清楚表達「應設法讓事態冷靜下來」，強調美日應強化協調，避免因台海議題引發不必要的衝突。川普並未支持高市在國會中表達的立場，而是展現希望避免升高緊張的態度。

川普在與習近平通話後，隔日主動致電日本首相高市早苗。

分析指出，川普此一立場與其推動的美中貿易、稀土供應鏈談判密切相關，尤其他計畫於明年4月訪問中國，更使其傾向維持對中穩定關係。針對報導，日本內閣官房長官木原稔於27日的記者會中嚴正否認，稱川普從未對日本在台灣主權議題上提出建議。

木原本人立場親台、對中強硬，部分官員憂心他可能低估川普立場變動所帶來的影響。另有日方人士坦言，若川普基於自身對中外交利益要求日方配合降溫，將可能動搖自安倍晉三以來建立的日美戰略信任機制。另一方面，高市也陷入政策兩難。若撤回國會發言，恐被保守派批評對中示弱，進而衝擊政治聲望；但若堅持原立場，又可能進一步激化對中緊張情勢。

近平與川普通話一小時，據悉一半時間聚焦台灣議題。

此外，《日本經濟新聞》報導指出，雙方通話也觸及中美貿易與農業議題，川普向高市傳達「穩定的美中關係對日本同樣有利」，希望日方理解其外交戰略整體方向。據悉，雙方並未就具體立場達成共識，但都認同應努力避免區域衝突升溫。目前，美日兩國雖未對外證實「台灣」為此次通話明確議題，但相關談話內容已引發外界對日美、中日三邊關係的高度關注。

日本官房長官木原稔公開否認川普曾建議日方勿挑釁大陸的報導內容。（圖／翻攝自X，@kouheicyan）

