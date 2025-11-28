高市一句「台灣有事」惹火大陸！川普對高市下「降溫令」 日方拒撤發言撐到底
美國總統川普近日接連與大陸國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，針對台海議題與中日關係緊張交換意見。儘管日本政府否認美方曾要求避免挑釁大陸，但多名日方官員透露，川普確實在通話中釋出希望局勢「降溫」的訊號，引發日本內部警覺。不過，日本內閣官房長官木原稔於27日的記者會中嚴正否認，稱川普從未對日本在台灣主權議題上提出建議。
根據《華爾街日報》與《朝日新聞》等多家媒體報導，事件起於高市早苗7日在眾議院質詢時，公開談論「台灣有事」的國安風險，引發北京當局不滿。美國總統川普則在24日與習近平通話約一小時後，於25日上午主動致電高市，進行約25分鐘會談，內容聚焦台灣議題與日中對立態勢。
《朝日新聞》引述日方政府人士指出，川普在通話中未直接要求高市收回言論，但清楚表達「應設法讓事態冷靜下來」，強調美日應強化協調，避免因台海議題引發不必要的衝突。川普並未支持高市在國會中表達的立場，而是展現希望避免升高緊張的態度。
分析指出，川普此一立場與其推動的美中貿易、稀土供應鏈談判密切相關，尤其他計畫於明年4月訪問中國，更使其傾向維持對中穩定關係。針對報導，日本內閣官房長官木原稔於27日的記者會中嚴正否認，稱川普從未對日本在台灣主權議題上提出建議。
木原本人立場親台、對中強硬，部分官員憂心他可能低估川普立場變動所帶來的影響。另有日方人士坦言，若川普基於自身對中外交利益要求日方配合降溫，將可能動搖自安倍晉三以來建立的日美戰略信任機制。另一方面，高市也陷入政策兩難。若撤回國會發言，恐被保守派批評對中示弱，進而衝擊政治聲望；但若堅持原立場，又可能進一步激化對中緊張情勢。
此外，《日本經濟新聞》報導指出，雙方通話也觸及中美貿易與農業議題，川普向高市傳達「穩定的美中關係對日本同樣有利」，希望日方理解其外交戰略整體方向。據悉，雙方並未就具體立場達成共識，但都認同應努力避免區域衝突升溫。目前，美日兩國雖未對外證實「台灣」為此次通話明確議題，但相關談話內容已引發外界對日美、中日三邊關係的高度關注。
