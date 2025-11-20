高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場

北威20日舉辦「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇。（攝影／李海琪）

北威「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇中，文化大學社科院講座教授楊永明指出，美中關稅戰與科技戰不但沒有削弱中國，反而加速了全球權力移轉，如今在釜山川習會後形成「中美競爭延長賽」的一年空窗期。

但就在大國角力暫時放慢腳步之際，高市早苗在日本國會談及「台海有事、日本存亡危機」的發言，成為點燃中日衝突的新火種，也可能把台海安全情勢推向更複雜的代理戰局。

楊永明提醒，這不僅牽動台海情勢，更反映出高市藉台灣議題推動日本安保三法與「安保3.0」的深層盤算，而非日本真有意願或有能力單獨為台灣出兵。

中美延長賽與「金德伯格陷阱」，霸權收手下的秩序真空

楊永明分析，過去幾年美國對中國加徵關稅，實際效果是降低中國對美出口依賴；科技戰則迫使北京加速技術自主與「中國標準」的建立；另外，關鍵產業出現兩個半球化趨勢，稀土與晶片制裁互相對峙，「只是暫緩一年，不會退縮」，因為本質是權力之爭，「一退就是放棄」。

而10月的釜山川習讓雙方在貿易與科技衝突上按下暫停鍵，但楊永明提醒，國際秩序並沒有跟著暫停，反而出現所謂的「金德伯格陷阱」：既有霸權開始收縮，不再到處積極介入，挑戰者、「二哥」卻尚未準備好接手領導全球，使得經濟、政治與安全秩序出現真空，各國被迫以地緣政治經濟優先思考，「更看重區域，而不是全球」。

他表示，在這個延長賽的一年中，美國一方面面對法院審查關稅合法性，一方面還要應付選舉與經濟壓力，發現金對選民「發到讓你滿意」都未必能穩住民意。楊永明預期，華府與北京勢必要尋找新的競爭框架，其中「台灣問題要不要被拿出來處理」、以及川普若明年訪中是否「算大帳」，都將是關鍵。

高市早苗點火中日衝突，專家：台海成提前測試代理戰場

在此敏感時點，日本首相高市早苗近日於國會重申「台海遭封鎖，日本進入存亡危機事態」的說法，引發北京強烈反彈。楊永明轉述當時狀況，日本在野黨議員岡田克質疑，台海若遭封鎖，日本是否真會面臨存亡危機，高市則直接套用保守派長期主張的「台灣有事、日本有事」論述，卻忽略了集體自衛權必須以美日安保與美國要求為前提，發言呈現出日本可單獨出兵介入的想像。

在中國解讀下，此番言論牽動戰爭記憶與歷史情結，北京隨即升級外交動作，並已透過經貿相關手段向日本施壓，經濟層面未來恐怖排除限制稀土出口。楊永明提醒，過去2010年前後的中國也曾對稀土出口日本進行限制過，未來需觀察是否擴大到旅遊、教育與地方交流等層面。

他強調，外界普遍以為這是「中日之間的事，跟台灣無關」，但實際上，中日對立會回到北京對台灣問題的思考，「如果明年4月川普訪中要算大帳，一定會要求算得清清楚楚」。

換言之，他認為，當前的中日衝突，在大國角力的結構下，被視為提前測試「代理戰爭」的場域，代理人範圍也從台灣延伸到日本。

「台海有事」是假議題，高市有背後真正盤算

楊永明強調，所謂「台海有事、日本存亡危機」其實是假設性議題，日本從未討論要在沒有美軍的情況下單獨出兵，真正可行的情境仍是在美日安保架構下，扮演支援美軍的「後援」角色。

他強調，因此高市的真正用意，是藉台灣議題放大中國軍力與區域威脅，為修改安保三法、開放攻擊性武器出口、鬆動自1967年以來的「非核三原則」鋪路，貫徹她構想中的「安保3.0」，同時更深度綁住美日安保關係，爭取美國在核武與軍事部署上的承諾

並不意味著日本真有意願、或有能力單獨軍事介入台海，台灣社會更不應將其視為可以依賴的安全保證，而應看見其主要指向日本內部安保路線與軍備政策的結構性調整。楊永明提醒，「台灣要搞清楚，不要在單戀中單戀」。

