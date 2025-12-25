高市「台灣有事論」交流密集 潘孟安：台日關係歷史最好

總統府提供

日本首相高市早苗上任後，台日關係持續升溫，近日日本議員以及高校師生等團體密集來台。總統府祕書長潘孟安指出，這兩天總統府非常熱鬧，展現了台日關係「歷史最好」的韌性！這份跨越世代、從國會到校園的友誼，正是台日共榮的基石。

日本首相高市早苗日前在國會答詢時發表「台灣有事論」，提醒大陸若對台灣行使武力，構成日本的存亡危機，自衛隊將可行使集體自衛權，引發北京當局強烈不滿，接連祭出多項反制措施，要求日方撤回發言，但日本防衛大臣小泉進次郎近日在記者會上表示「沒有撤回的必要」，再度引發中日關係緊張。

廣告 廣告

於此同時，台日關係不斷增溫，正值日本國會休會期間，多位重量級國會議員接續訪台。賴清德總統日前接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員等代表團成員，鈴木一再強調台日是命運共同體，「台灣有事就是日本有事」，絕不容許台灣有事，也絕不容許以武力改變現狀。

潘孟安透過臉書表示，這兩天總統府非常熱鬧，展現了台日關係「歷史最好」的韌性。賴清德總統接見了日本眾議院鈴木馨祐、長島昭久、神田憲次等議員，以及參議院「TY會」會長瀧波宏文一行。他也代表總統歡迎來自神戶的甲南高校師生，這份跨越世代、從國會到校園的友誼，正是台日共榮的基石。

他感謝鈴木馨祐與「台灣友好會」瀧波宏文，在他們的大力促成下，今年5月起旅日僑胞戶籍可正式登記為「台灣」，「這份對身分認同的尊重與保障，令我們深感溫暖」。

潘孟安指出，台日情誼更體現在「患難見真情」，無論是青森強震或花蓮災情，雙方總在第一時間互助。未來，我們將持續結合台灣的 AI、半導體實力與日本的技術制度優勢，共同打造更具韌性的全球供應鏈，為區域繁榮做出更多貢獻。

他強調，外交的根基除了政策，更在於民間與青年的連結，本周他也與日本神戶市上畠寬宏議員、甲南高校研修團見面。自2002年以來，已有37萬名日本中小學生來台交流，這些年輕種子近距離觀察台灣的民主與多元文化，是台日未來最重要的溝通橋樑！「讓我們繼續攜手並進，共同守護區域的和平與繁榮，讓台日友好的火炬永遠閃耀！」

【看原文連結】