高市「台灣有事論」延燒！高金素梅曬「靖國神社抗議影片」霸氣反擊

日本首相高市早苗上月初就台灣有事的國會答辯引發的震盪持續，無黨籍立委高金素梅今在其社群平台分享2009年進撃東京靖國神社抗議的影片，痛批高市早苗難道不懂，這就是戰後日本和平憲法的由來。

圖為高金素梅2029帶領族人前往靖國神社抗議畫面。（圖取自高金素梅臉書）

高金素梅今天（3日）在臉書發文表示，2009年進撃東京靖國神社是台灣原住民族第三次大規模跨海討公道。團裡大多數的成員，從未離開過台灣，但他們第一次離開，竟然是到日本東京的靖國神社控訴「我們不是日本人！我們是日本戰爭罪行的受害者」。

高金素梅指出，在靖國神社大殿前，他們高呼「認錯！道歉！賠償」，他們控訴「沒有反省戰爭罪行的日本，就沒有國際和平路線的日本」！他們要告訴全世界「日本是對歷史不負責任的國家」！他們相信，沒有人能夠阻止這個訴說歷史真相的行動。

圖為和日本警方爆衝突畫面。（圖取自高金素梅臉書）

高金素梅進一步指出，1895年起的五十年間，日本殖民政權以有計畫的「國家暴力」對台灣原住民族犯下了滔天大罪：包含武裝強占台灣的暴力、以國有化之名掠奪原住民族土地的暴力、以殺光搶光燒光的「三光政策」征討原住民族部落的暴力、對原住民族「排除法治」的暴力、對原住民族實施強制性的「警察統治」暴力、剝奪原住民族文化權的暴力、奴役原住民族的「強制勞動」暴力、對原住民族婦女施以「性奴隸」暴力。

然而戰爭結束80年了，高金素梅感嘆，但是日本軍國主義者施加於原住民族的暴力並未停止。 當年被殖民政權強微上戰場當炮灰的「高砂義勇隊犠牲者」，至今其靈位仍與甲級戰犯一同被放置於靖國神社。日與夜不能並存，被害者怎能與加害者同置一處！

高金素梅強調，閲讀頭號戰犯東條英機的戰爭日記，東條英機幾乎每三天就參拜一次靖國神社，靖國在日語中是「國家平安」的意思，東條英機每三天一次「祝願國家平安」，但卻使245萬日軍葬身海外，使超過5000萬亞洲人民生靈塗炭。靖國神社告示牌上寫著：據台51年，1130侵台日軍死亡引致60餘萬台灣人民死亡，這是人類的悲劇。

高金素梅最後強調，靖國神社告示牌，讓他們有了無限的歷史反思空間；一群政治人物的態度，影響千百萬人民的生死，當今的日本政治人物能不愼重嗎？高市首相難道不懂，這就是戰後日本和平憲法的由來？

