高市「台灣有事論」惹怒北京 蔡正元：日本是哪來的膽識
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，引發北京一連串措施制裁，包中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，稱中方將堅決行使《聯合國憲章》賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。前立委蔡正元認為，日本去挑釁中國大陸，是哪裡來的膽識。
蔡正元22日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，高市早苗講了這些話，就等於是日本沒有任何機會成為安理會的常任理事國，日本為了高市早苗一句話，就把努力多年的夢，也搞破滅了。日本會認為自己的經濟規模有5兆美元，比英國大，英國才3兆美元、法國才2兆多美元，他們可以當常任理事國，日本為何不行。這樣說也不無道理，可是你劣跡斑斑，你還要和中國大陸比腕力，實在是不長眼睛。
蔡正元接著表示，日本去挑挑北韓、南韓，大概沒什麼事。但是你去挑中國大陸，俄羅斯當然會跟你嗆聲，所以中國大陸也不客氣的搬出《聯合國憲章》第107條，這是敵國條款，打日本是不需要安理會同意的。
蔡正元點出，日本是哪裡來的膽識，高市早苗做這件事，如果沒有做很好的修補，這些都是夢。而且中國大陸不斷加大壓力，中國大陸也沒有退的空間，高市早苗在任期內就好好的各自安好吧。
