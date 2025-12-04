高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉

高市早苗先前稱「台灣有事」，昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。

沈政男今天在臉書發文，他找出《日中聯合聲明》的日文原文，內容提到日本對於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，十分理解、尊重，強調是中華人民共和國，讓他忍不住反問：「這時，民進黨政府怎麼不出來抗議？」

沈政男說明，《日中聯合聲明》堅持《波茨坦宣言》第8條的立場，也就是履行《開羅宣言〉。《開羅宣言》提到，所有日本自中國偷走的領土，包括台灣，必須交還中華民國，所以日本在中華人民共和國成立以前，關於台灣地位的問題，立場很清楚，就是「台灣是中華民國不可分割的一部分」。

沈政男進一步說，後來中華人民共和國成立，還成了在聯合國唯一代表中國的政府，因此日本在台灣地位問題的立場有些尷尬。雖然承認中華人民共和國，但對於有歷史淵源的台灣地位問題，就只能十分理解、尊重，沒有新的意見，也就是仍以《開羅宣言》代表日本的立場。

沈政男指出，中華人民共和國的意見就是，接續中華民國，成為代表中國的政府，當然就是《開羅宣言》相關法律地位的繼承者。而中華民國的意見則是，中華民國還在，台灣是中華民國不可分割的一部分，「這是不是就是『一個中國，各自表述』？」並認為這是當前最大也最好的相關利益國家的公約數。

談到高市為何要講「台灣有事」？沈政男分析，就只是要彰顯她是「對中強硬派」，不想示弱，說穿了就是要拉抬自己的民意支持而已，如今踢到鐵板了，當然要退回來。他指出，本來日本對台灣地位問題的立場就是：「我不知道，去看《開羅宣言》，不要問我」，是安倍晉三以為日本若要強盛就要抗中，因此講出「台灣有事、日本有事」，而高市學了起來跟著講。

沈政男認為，其實日本對於自己未來怎麼走，根本搞不清楚。不管高市有沒有能力為日本找出下一步該怎麼走，都不會發生在剛上任的時候。口誤當然就要改口，為了顏面，只好慢慢退回原來的日本立場。

