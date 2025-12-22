高市「台灣有事論」衝擊經濟 民調近6成認造成負面影響

日相高市早苗的台灣有事言論，共同社民調顯示，有近六成受訪者認為會影響經濟。

共同社報導，最新日本全國電話民調顯示，關於首相高市早苗發表台灣有事的國會答辯，引發日中關係惡化，59.9%受訪者認為，會對日本經濟帶來負面影響。（戚海倫報導）

日本共同社報導，20、21日進行的全國電話民調顯示，首相高市早苗關於台灣有事的相關言論，對日本經濟影響，有將近六成受訪者認為會有負面影響。關於高市涉台言論的國會答辯，有57%的受訪者，不認為是她出言不慎，比例高於認為是出言不慎的37.6%。

而對於應對物價高漲，發放的大米券，有多達82.4%的受訪者認為效果不大。民調顯示，高市內閣支持率為67.5%，比上次十一月的調查下降2.4個百分點，不支持率為20.4%。

另外，日本防衛大臣小泉進次郎周日（21日）前往長崎縣佐世保市的陸上自衛隊相浦駐地，視察離島防衛專門部隊「水陸機動團」。小泉對媒體說：「鑒於日益嚴峻的安全保障環境，加強西南地區的防衛體制是重要的課題。」他還說，有意擴大防衛裝備品的出口。小泉今天在長崎市訪問一處造船廠，出席新建造的海上自衛隊最新「最上」級護衛艦（FFM）下水儀式。