高市「台灣有事論」觸兩岸敏感神經 馬英九也批躁進

前總統馬英九針對近期日本首相高市早苗的言論也做出回應。（圖：國民黨提供）

日本首相高市早苗日前在國會提到「台灣有事」時，日本自衛隊可能依法行使集體自衛權介入台海，引發中國強烈不滿，也牽動中日關係急速降溫。對此前總統馬英九今天（15日）發聲，直言高市的發言「躁進且不智」，不但誤用集體自衛權概念，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。他表示，兩岸議題本應由兩岸人民自行面對，外力介入只會升高緊張。

馬英九在臉書提到，高市早苗將台海局勢與日本的「存亡危機事態」掛勾，但這類判斷依美日安保應與美方協商，而目前並無跡象顯示美國支持此說法。他指出，高市的言詞恰巧碰到對日抗戰勝利暨台灣光復80週年，因此對曾受日本侵略的民族來說格外敏感，更容易刺激中國大陸內部情緒。前首相石破茂曾在廣播節目警示，高市斷言「不該下定論」，強調日本政府應對台海議題更加慎重。

馬英九強調，維持台海和平才是區域安全的根本，任何強硬表態都可能讓情勢更加不可控。馬英九回顧，2012年他提出《東海和平倡議》，主張各方自我控制、不升高對立、擱置爭議並遵守國際法，以和平方式處理爭端。他再次呼籲，日本政府應避免在敏感時刻做出引發誤會的表態。他表示，台灣樂見日本的友誼，但絕不歡迎會增加台灣風險的外部言行，真正守護台灣利益的方式，是讓區域回到和平穩定的共識上。