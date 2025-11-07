高市：台灣有事 可行使集體自衛權
日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。
2015年，時任日本首相安倍晉三內閣解禁集體自衛權，並推動新安保法制的通過，允許日本即使國土未受到直接攻擊，仍可出兵增援受威脅的盟友。而有關行使集體自衛權的事態，包括「重要影響事態」和「存立危機事態」（存亡危機事態）。前者係指，會對日本和平與安全產生重大影響的事態，後者則指，因他國遭受攻擊而導致日本面臨生死存亡危機的情況。
高市7日首次在眾院預算委員會上接受質詢。立憲民主黨籍前外相岡田克也提問，台灣有事是否符合可行使集體自衛權的存立危機事態。高市表態說，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存立危機事態」。
高市就台灣有事指出：「舉例而言，中國為使台灣完全置於其控制之下，可能採取何種手段？有可能是單純封鎖海上交通線，也可能是行使武力，或是散布假訊息、網路宣傳等，各種情況皆有可能。」
她表示，「要看實際發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。
高市強調，「如果台灣有事進入嚴峻局面，必須假設最壞的情況」。她還提到美陸可能發生軍事衝突的情況，稱「假設美軍為了解除（台灣）封鎖前來支援，而（大陸）為了阻止美軍介入，也可能發生其他行使武力的事態」。
《每日新聞》指出，此前針對台灣有事是否構成存立危機事態，日本政府始終表示「須依據個別具體情況綜合判斷，難以一概而論」。然而，高市今年9月宣布參選自民黨總裁時，曾明確表示「台灣有事無疑就是日本有事」。
去年9月競選自民黨總裁期間，高市就曾直言若大陸對台實施海上封鎖，對日本可能構成存立危機事態。石破茂則稱，這至少會是重要影響事態。
