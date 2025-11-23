高市「台灣有事」 外交部：難解讀日將協防台

日本首相高市早苗，先前論述「台灣有事」，若中國對台武，日本可能認定為存立危機事態，進而啟動集體自衛權，引爆陸方反彈、抵制。

日本出事，總統賴清德用「吃日本海鮮」來力挺日方，但這樣的動作，對於兩岸關係，有幫助嗎?

退役將軍 栗正杰 說:「台灣身為這個當事國之一，我們必須要保持低調，那不要太過於這個高調的一些動作，以免引火上身。」

就連國安局都指出，高市早苗拒絕收回發言，日中矛盾短期難調和，外交部更坦言，若台海發生衝突，日本決策受美方態度影響，難直接解讀為「協防台灣」。

外交部坦言，高市早苗的言論，不代表日本將會協防台灣。（圖／TVBS）

立委(民) 陳冠廷 說:「台灣跟日本之間的關係，我們不會以中國為座標，是以台日彼此之間的利益，跟彼此之間的權益跟兩國之間，可以互補共榮的方向來去注重。」

日本台灣後援會特別顧問 陳文甲 說:「台灣將被牢固地鎖進美日同盟，三角關係將呈現兩極化的陣營化結構，恐怕會造成台海安全困境。對高市首相本人而言，則能夠鞏固保守領袖的地位，塑造他的歷史定位，對日本國家戰略而言，只能提升威懾力來換取美國的信任與籌碼。」

日台關係看似因高市早苗的言行有所升溫，但背後牽涉到台海問題和戰爭風險，恐怕讓兩岸關係，更走極端。

