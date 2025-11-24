高市「台灣有事」引中日緊張 最新內閣支持率達75.2%

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機，中國大陸發佈航行警告、旅遊示警、撤檔日本電影，全面抵制日方。由《產經新聞》及《富士新聞網》進行的最新民調也曝光。

根據《產經新聞》和富士新聞網（FNN）於11月22日和23日聯合進行的最新民意調查，日本首相高市早苗內閣的支持率依舊維持在高位，達到75.2%，雖然較上次調查微幅下降0.2個百分點，但強勁的支持度不變。同時，對內閣的反對率則上升0.5個百分點至19.6%。這份民調除了關乎內閣支持度，也深入探討了日本民眾對於外交安全、經濟政策及社會議題的看法。

在外交安全方面，首相高市早苗先前在國會答覆中，曾提及一旦台灣進入緊急狀態，可能被視為「威脅日本生存的狀況」並行使集體自衛權。對此敏感議題，民調結果顯示，有高達61.0%的受訪者認為首相此舉「恰當」（包含「恰當」和「比較恰當」）。

而關於中國駐大阪總領事薛劍發表「斬首」的爭議言論，受訪者意見出現分歧：有35.0%的人認為「只需表達抗議即可」，但有近30%（29.5%）的受訪者主張「應該將其驅逐出境」，另有34.5%的人無法給出明確意見。此外，針對中國政府要求民眾避免出國旅行導致日中關係緊張的局面，表示「非常擔心」或「有些擔心」的受訪者佔49.3%，與表示「不太擔心」或「完全不擔心」的49.9%人數大致持平。

中日關係緊張，雙方也在網路掀起論戰，有中國網友在微博上發出，高市早期的私人轎車車牌號碼為「3777」，稱和1937年7月7日的盧溝橋事變日期相同，而現在的首相専用車車牌號碼也是沿用號碼「3777」。但也有理性的網友出面解釋，說高市早苗生日是3月7日，丈夫則是7月7日，連起來就是「3777」，要大家別再無限上綱。

面對中日危機，時任內閣官房長官的菅義偉拍桌發下豪言，表示如果中方找碴挑釁，就把談判桌踢翻，由此可見日本態度始終很強硬。中國近日更致函聯合國秘書長古特雷斯，狀告高市早苗違反國際法。中國外交部也發文稱，依照聯合國憲章，聯合國創始成員國們將能跳過安理會群起攻之。

