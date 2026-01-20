高市「台灣有事」惹怒中國！中客大降45% 全年4270萬旅客量依舊創紀錄

編譯張渝萍／綜合報導

日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」論後，中國大喊抵制日本旅遊，導致2025年12月中國訪客較前一年同月大減約45%，但仍未影響2025年全年旅客人數創歷史新高，粗估達4270萬人。

日本2025年訪日外國旅客人數創歷史新高，粗估達4270萬人，首次突破4000萬大關。（示意圖／PIXABAY）

赴日人數與消費金額均刷新紀錄

《產經新聞》報導，日本國土交通大臣金子恭之在20日的記者會上表示，2025年造訪日本的外國旅客人數推估約4270萬人，創歷史新高。這個數字超過2024年的3687萬人，是首次突破4000萬人大關。

報導指，初步統計，訪日旅客在住宿與購物等方面的消費金額約為9兆5000億日圓（約1.9兆元台幣），同樣刷新歷史紀錄。在日圓貶值與航空航線增班的背景下，日本成功吸引來自大範圍的國家與地區的旅客。

僅中國遊客12月人數下降

另一方面，金子也指出，2025年12月來自中國的旅客人數較前一年同月大減約45%，降至約33萬人。這是自仍在Covid-19疫情期間2022年1月以來，首次出現負成長。外界認為，這與高市針對「台灣有事」的發言所引發的日中關係惡化有關。

高市2025年11月7日的「台灣有事」發言激怒中國，中國外交部同月14日呼籲國民避免前往日本旅遊。隨後，日中航線陸續減班，日本國內飯店也出現團體旅客取消訂房的情況。這些因素可能成為2026年整體訪日旅客成長速度放緩的原因之一。

根據日本觀光局官網最新數據，訪日旅客有60.7%來自東亞國家，其中以南韓占最大宗（23.4%），其次為中國（16.0%），第三則為台灣（15.4%）。

