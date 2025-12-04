高市「台灣有事」持續延燒 日學者：與習近平個人意志有關

日本首相高市早苗的「台灣有事」說在中國掀起軒然大波，除了引發兩國外交緊張，也波及旅遊、經濟與文化交流。日本皇學館大學准教授村上政俊接受央廣訪問時指出，這場風波和中國領導人習近平的個人意志很有關係，而且有意把問題拉高到國際化的層級，但北京雖然強硬卻也擔心放縱經濟報復會遭到反噬、害怕煽動民意反日會失控衝擊政權。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力情況，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番一旦中國侵台，可能引發日本軍事干預的說法，造成北京強烈反彈，不但中國駐大阪總領事薛劍狂言「斬首論」，更祭出觀光、經濟等一連串報復手段，甚至在東亞海域大秀肌肉，部署歷來之最的海上軍力展示。

日本表明對台立場 對「日中聯合聲明」沒改變

對此，日本皇學館大學現代日本社會學部准教授村上政俊4日接受央廣訪問時指出，日中對這場風波的立場完全不同，北京聲稱高市首相的發言「挑釁越線」，但其實日本並未調整對台政策。高市早苗3日也首度在國會表示，日本對1972年「日中聯合聲明」有關台灣是中國一部分採取「理解並尊重的立場沒有任何改變」。

村上政俊表示，日本並未在對台政策劃紅線，因為高市早苗回答的是一個假設性的、可能涉及日本「存立危機事態」的問題，這是日本法律上的一個概念，她並沒有說日本會使用武力，這是完全沒有的說法。他認為東京的態度是比較被動的，因為如果中國不入侵台灣、不發動戰爭就不會有問題，日本希望台海和平，而且高市也無意挑戰北京。

習近平獨裁中國日趨強硬 關係緊張恐成常態

然而，中國在東亞的態勢日趨強硬，例如美國眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)2022年訪台時，中國就在台灣周邊大規模軍演，當時中國的彈道飛彈越過台灣上空、甚至落入日本專屬經濟區(EEZ)。在感受到週邊安全日益惡化之際，高市早苗10月發表首場施政演說時就宣布，計劃提前增加國防支出到國內生產毛額(GDP)占比2%、並在明年修改安全保障相關文件。

面對中日關係急凍，村上政俊表示，日本從未關閉與中國的對話窗口，但日本在原則問題上也不會讓步，所以如果中國維持強硬態度，他認為這可能成為長期問題，因為這場風波和習近平的個人意志很有關係。

村上政俊說：『(原音)現在看起來，北京把這個問題變成為一個非常、非常高層的問題，就是習近平的問題了，比如說習近平跟美國總統川普通話了，然後比如(中國外長)王毅也和很多國家通話，所以他們把這個問題變成為國際化的。我覺得習近平上台後，他們以前是集體獨裁，比如說江澤民、胡錦濤的時候，但現在已經是習近平一個人的獨裁，所以現在日中關係的緊張成為習近平的問題了，所以下面、就是他們的外交部，也需要維持強硬的常態。』

中國憂心經濟報復反噬 操弄民意反日恐失控

曾任日本外務省駐北京外交官的村上政俊，也以親身經歷比較了日中2010年爆發的釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島)爭議，表示中國的態度雖然劍拔弩張，但目前並未出現當時禁止稀土出口、與逮捕日本公民的激烈報復手段，也沒有動員街頭反日抗爭。他認為，關鍵之一是中國經濟大不如前，而且這些回應的背後是有官方在操控。

村上政俊說：『(原音)他們不太希望影響到這個日中之間的經濟關係，或者說經濟狀態，然後我分析，就是他們沒有自信控制，如果在街頭上有一些反日行動的話，那可能會成為一個擴大，然後擴大到反對共產黨的，這個可能會失控。』

北京試圖拉攏美國施壓日本 美日同盟如定海神針

事實上，這次日中關係緊張，美國的態度也備受關注，特別是習近平在高市早苗的「台灣有事」說之後，曾和川普通話，顯然有意透過外交博弈，試圖拉攏美國向日本施壓。但美日同盟對台海穩定至關重要，這點從美國智庫的中國侵台兵推可以看出來，也就是除非美國沒有出手干預、以及日本採取中立，否則台美日聯手能在24種情境模擬中獲勝22次。

對此，村上政俊認為在日本方面有兩個部分，一個是自衛隊的問題，另一個就是在日本的美軍基地問題。日美是同盟關係，由於美軍基地設在日本領土，所以美方需要針對一旦台灣有事、能否使用沖繩基地提前跟東京協商。因為台海問題至關重要，所以他相信日本政府會贊同美軍的行動，但會需要進行一些調整與協商。