高市「台灣有事」掀震盪 日官員赴北京協商

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，引爆日本社會輿論批評。在日本與中國關係緊張之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日啟程前往北京，預計將於明（18）日會晤中國外交部亞洲司司長劉勁松。

綜合日媒報導，金井正彰自17日起訪問中國，預計於18日與劉勁松等人會談，預計將針對高市早苗在國會中就「台灣有事」與「存立危機事態」的相關答辯進行討論。

針對中國方面要求撤回高市早苗「存立危機事態」相關答辯一事，金井正彰將說明該答辯並未改變日本政府既有立場，並爭取中方理解。此外，對於中國外交部提醒中國公民暫時避免前往日本的呼籲，金井正彰也將要求中方採取適當措施。

金井正彰也將對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發文稱「要將日本首相砍頭」的言論一事提出抗議。

日本官房長官木原誠二17日上午在記者會上表示，對於中國教育部發布通知，要求中國學生慎重考慮赴日留學計畫一事，他強調：「使兩國人員交流萎縮的相關發表，與兩國領袖確認的推進戰略互惠關係這一大方向不相容。」他並透露日方已要求中方採取適當因應。

木原誠二同時強調：「包括中國一連串措施的影響在內，今後也將持續密切關注情勢，並採取適當應對。」

高市早苗7日在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發衝突東京可能採取軍事行動。次日，中國駐大阪總領事薛劍發文稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」引發日本社會強烈譴責，日中外交也迅速升溫至對抗層級。

中國與日本互相召見大使抗議，中國外交部更呼籲公民暫時避免前往日本，中國教育部也發布留學預警，建議民眾謹慎規劃赴日留學。

有外務省官員透露，雖然目前雙方雖然持續對話，「但中國方面的情緒正升高，恐怕需要時間處理。」

