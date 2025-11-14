高市「台灣有事，日本有事」引中共瘋狂怒罵！孫衛東「奉指示」召見駐中大使提出抗議...外交部嗆聲「迎頭痛擊」、官媒連72小時批評「用心險惡、性質惡劣」

日本首相高市早苗日前在國會提到，如果台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引起中共當局極度不滿。中國外交部副部長孫衛東昨（13日）「奉指示」召見日本駐中國大使金杉憲治，就高市早苗言論，提出嚴正交涉與強烈抗議。此外，過去72小時內，中共官方與官方社群也都在攻擊高市早苗，中共官媒《人民日報》今（14日）報導指控，高市此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事、就是日本有事」，在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心、對中國發出武力威脅，「用心極其險惡、性質極其惡劣」。

中國外交部發出聲明，指出13日外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。孫衛東表示，高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，「性質影響極其惡劣」。

孫衛東說，在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論，中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。孫衛東指控，高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情，14億中國人民對此絕不答應。

孫衛東稱，「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！」他也再次強調，「中方再次要求日方收回惡劣言論，否則一切後果，由日方承擔」。

此外，中共官方與社群也在過去72小時內，頻頻攻擊高市早苗。中共官媒《央視》也報導，中國外交部發言人林劍嗆聲，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將『迎頭痛擊』」。此外，《央視》旗下帳號玉淵譚天也發文直指，「高市說『台灣有事，就是日本有事』，腦袋是被驢踢了嗎？」

中共官媒《人民日報》則於今日指控，高市早苗在國會公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，是暗示「可能武力介入台海問題」。

《人民日報》批評，這是對中國內政的粗暴干涉、是對一個中國原則的背信棄義、是對二戰後國際秩序的公然挑釁。報導表示，高市此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，「用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重」。

《人民日報》聲稱，近代以來，日本軍國主義瘋狂對外侵略擴張，對中國犯下的罪行罄竹難書。1895年，日本通過《馬關條約》強行割佔台灣，實施長達50年的殖民統治，血腥鎮壓台灣同胞反抗，大肆掠奪資源，對台灣經濟、文化、民生等造成嚴重破壞；1945年，中國人民歷經14年艱苦卓絕的浴血奮戰贏得抗日戰爭偉大勝利，日本簽署投降書，正式接受《開羅宣言》、《波茨坦公告》等規定台灣歸還中國的國際法律文件，中國收復台灣，恢復對台灣行使主權，這是中華民族捍衛國家統一的光輝篇章，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。

