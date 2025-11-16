高市「台灣有事」發言延燒 陸教育部發布留學預警：謹慎規劃赴日安排

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，發表類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京當局強烈反彈。繼大陸外交部14日公開呼籲民眾「近期暫勿前往日本」後，其教育部發布留學預警今天（16日）也發布留學預警，指目前日本治安形勢和留學環境不佳，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

大陸教育部今日發布留學預警，內容稱「近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。」

據了解，高市早苗7日在日本國會接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

相關言論一出，大陸外交部隨後召見日本駐華大使金杉憲治，向其提出抗議並要求撤回相關答辯；國防部也以強烈語氣譴責，顯示中方反彈持續升高。不僅如此，陸外交部日前更公開呼籲，「中國公民當前應避免前往日本，而旅居日本的中國公民應密切注意當地治安形勢，提高安全意識，務必加強自我保護」。

