高市「台灣有事」發言延燒！陸方再出手 宣布停止進口日本水產品

中國大陸今天（19日）單方面向日方通報，將停止進口日本水產品。相關人士表示，中國在東京電力福島第一核電廠排放核處理水後，曾全面禁止日本水產品進口，後於今年春季部分放寬。然而，由於日本首相高市早苗近期針對「台灣有事」的相關發言，引發中方不滿，導致北京當局再度採取強硬立場。

日本《時事通信社》報導，中國因福島第一核電廠處理水排海問題，於2023年8月全面停止進口日本水產品。今年11月上旬，日方原本已確認能恢復對中國出口日本產扇貝，不料如今突然喊卡。相關人士透露，雖然中方的理由是福島第一核電廠處理水問題仍需持續監測與觀察，實際上應該與高市近期針對「台灣有事」的發言有關。

高市早苗7日在日本國會接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨大陸使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法，觸發日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。相關言論一出，陸方反彈聲浪持續升高。

大陸外交部14日發布公告，指日本社會治安不靖，且日本政府近期針對台灣問題發表「露骨挑釁言論」，進一步破壞兩國人員交流氛圍，對在日大陸公民人身安全構成「重大風險」，提醒公民「近期避免前往日本」，而已在日本的民眾應密切注意當地治安情勢、提高警覺，遇緊急情況時及時報警並聯絡使領館求助。

對此，日本駐陸大使館17日也向大陸境內的日本公民發布「安全對策」，表示日本公民在大陸境內應盡一切努力確保自身安全，盡量結伴同行。若發現任何可疑人物或團體，不要靠近並立即離開；若是帶著兒童出門，更要務必格外小心。

