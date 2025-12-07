高市「台灣有事」發言滿月 傳中國對日稀土出口速度放慢

中國江西贛縣一處稀土礦場，工人正進行挖掘作業。美聯社資料照片



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言將滿一個月之際，日本媒體今日（12/7）透露，中國向日本企業出口稀土的許可程序比以往更加漫長，或與日中關係惡化有關，而日方正在密切觀察北京的動向。

高市早苗上月7日在國會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府強烈反彈，並在海內外發動宣傳戰，持續對日本施加各種經濟及外交壓力。

據《讀賣新聞》報導，有日本政府官員證實，包含稀土在內，中國對日本企業的「關鍵礦物」出口程序出現延遲，但目前無法判斷此舉是否源自中方的施壓或刁難。另一名官員則分析：「中國似乎正在利用稀土對日本施壓」。

當前全球約7成的稀土產量是由中國掌控，並被廣泛應用於電動車（EV）、風力發電及工業用機器人馬達等領域，部分稀土種類更幾乎全數由中國壟斷供應。

《讀賣新聞》指出，如果來自中國的稀土進口受阻，將對日本製造業造成重大影響。繼日本水產品上月遭北京當局暫停進口後，中國是否會進一步實施出口管制成為外界關注焦點。

中國政府過去曾針對與其對立的國家施以稀土出口管制措施，當作一種「經濟施壓」的手段。

2010年9月，中國漁船與日本海保船在釣魚台（日本稱尖閣諸島）海域發生碰撞事件後，北京當局就曾對日採取稀土出口管制。今年4月，中國則以美國開徵「對等關稅」為由，對美實施稀土出口管制。

中國商務部發言人何亞東4日在記者會上再度批評高市早苗的答詢內容，表示「如果日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔」，暗示將實施反制措施。

