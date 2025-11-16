高市「台灣有事」發言 日媒民調：48.8%受訪者贊同

（中央社東京16日綜合外電報導）日本共同社的民調指出，首相高市早苗在國會說「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，受訪者「贊成」加「傾向贊成」比例為48.8%，「反對」則占44.2%。

共同社在15日、16日兩天進行全國電話民調，而前述調查結果顯示，中國若攻擊台灣，日本是否應該行使集體自衛權的議題上，日本民眾看法存有分歧。

至於日本首相高市早苗提出增加國防開支以強化防衛能力的方針，60.4%受訪者表達贊成，34.7%表示反對。

高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時說道，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

高市早苗此番言論激怒了中國，北京當局為此呼籲中國公民近期避免前往日本。

共同社民調還指出，高市早苗內閣的支持率為69.9%，較上次10月的民調攀升5.5個百分點，不支持率則為16.5%。

這份民調中有424位受訪者是透過有線電話回覆，622人則是透過手機答覆。（編輯：陳彥鈞）1141116