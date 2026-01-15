高市「台灣有事」答詢中方反彈 薛瑞福：不該收回

（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢遭中國強烈反彈。美國國防部（現稱戰爭部）前助理部長薛瑞福今天表示，高市的發言合理，不應該收回，何況一旦對中國讓步，就得面對無止盡的要求。他也認為，美國在這起事件上，挺「盟友」的力道不足。

日本國際交流館（IHJ）與智庫馬侃研究所（McCain Institute）今天在東京舉辦 「東京塞多納論壇」。這是每年於美國亞利桑那州舉行的塞多納論壇（Sedona Forum）首次移師美國以外地區舉辦。

現場有超過百位來自日本、美國及亞洲各地與會者，聚焦當前最迫切的全球與區域安全議題。

「中國、台灣與區域穩定的未來」主題邀請美國國防部（現稱戰爭部）前印太安全事務助理部長、現任印太安全研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）、日本參議員松川瑠衣，以及慶應義塾大學教授森聰與談。

針對日本首相高市早苗去年11月7日在國會就「台灣有事」所作的答詢，薛瑞福指出，高市的相關發言本身「相當合理」，是在國會答詢時，針對一個非常具體的情境所作出的回應。

薛瑞福認為，中方真正關切的並非單一發言，而是日本近年來一連串累積的政策動向，包括持續提高防衛預算、重新詮釋甚至可能修正憲法第9條，以及將「反擊能力」正式納入自衛隊戰力體系等。這些因素疊加起來，使北京認為有必要對日本「鳴槍示警」，高市答詢算是讓中國抓到了機會。

他指出，高市甫上任，正處於塑造自身政治定位的階段，而這番表態又在她剛就任即出現，對中國來說格外敏感，因此選擇以施壓方式，試圖迫使她「退回來一點」。

薛瑞福表示，中國可能沒有預料到，美方的公開回應相對冷淡。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）對此發表聲明，但白宮本身的反應不僅較慢，力道也相對有限；最強烈的表態，反而來自美國國務院在例行記者會上，回應媒體提問時所作的說明。

他直言，在「為盟友挺身而出」這一點上，美方的作為不足。

至於高市是否應修正或撤回相關發言，薛瑞福強調，她根本不該收回，因為那本來就是合理的表述，而且「如果一旦開始讓步、開始撤回說法，那麼接下來只會迎來中國無止境的要求，要一一回應他們的不滿。」

薛瑞福表示，依他來看，川普（Donald Trump）政府目前正處於關稅休戰期，傾向「多做、少說」，因此在多數情況下維持相對低調，但這並不代表實質政策，或是同盟合作出現退縮。

●薛瑞福：美國回到「戰略模糊」 實質援助台灣仍在推進

薛瑞福也提到，美國前總統拜登（Joe Biden）曾經4次明確表示「會防衛台灣」，不過，現在美國又回到了帶有川普特色的「戰略模糊」。

不過，他強調，若觀察美國政府的實際作為，對台灣的安全援助仍持續推進。美國近期已向國會通報一筆規模達110億美元的重要軍售案，這相當關鍵，並持續調整戰略部署，同時進行大型雙邊及多邊軍事演習，演習範圍也延伸至菲律賓呂宋島北部與西南島鏈一帶。

薛瑞福表示，美國的軍力現代化正逐步朝因應「中國挑戰」的方向推進，整體而言，美國仍走在一條以強化嚇阻為核心的路線上。

但他表示，外交對話仍不可或缺。正如前英國首相丘吉爾（Winston Churchill）所說，「吵一架總比打一架好」，即使美中外交成果有限，但是外交在「傳遞訊號」與「清楚表達利益與期待」方面仍具重要意義。（編輯：田瑞華）1150115