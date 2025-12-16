高市「台灣有事」答詢再遭質疑 重申政府一貫立場

（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本首相高市早苗今天出席參議院預算委員會時，針對11月7日在眾議院預算委員會的「台灣有事」答詢多次遭到質疑與批評，高市重申「政府始終抱持一貫立場」，並指「何種情況構成存亡危機事態，必須依照實際發生狀況，由政府綜合所有資訊做出判斷」。

立憲民主黨派系的無黨籍參議員廣田一質詢，高市11月7日答詢時表示，如果相關情況涉及動用戰艦伴隨武力行使，就屬於「存亡危機事態可能成立」的範疇，如果她的答詢不是個人見解，那就等於是政府見解。

他表示，「一但成為政府見解，那麼成立這種狀況的大前提，與我國關係密切的他國（發生緊急狀況），究竟是包含台灣，或不包含台灣，就是相當重要的論點。」

高市早苗答詢，「關於哪些地方屬於與我國關係密切的他國，並非事先加以特定，而是在武力攻擊實際發生時，依據當時個別具體狀況做出判斷。這是政府一貫以來的立場。我們從未特定指出是哪些地方，也沒有具體以『台灣有事』作為回答。」

廣田一追問，高市的「台灣有事」答詢是否「過於即興（ad lib）」，超出以往政府答詢的範圍。

高市對此回答，「已經明確說明我國的立場」，並重申日本政府一貫看法，指出「何種情況構成存亡危機事態，必須根據實際發生的個別具體情況，由政府綜合所有資訊做出判斷」。由於高市沒有正面回應「即興」的質疑，被廣田批評「過分」，質詢一度中斷。

質詢恢復後，廣田再次要求高市正面回答，表示「您明明充分理解我的提問重點，卻在答詢時刻意迴避。」他進一步追問，「那段關於台灣有事的發言，是首相的個人主張、個人見解，對吧？」

對此，高市主張她當時是在與立憲民主黨前幹事長岡田克也就各種假設情境進行討論時做的說明，「政府立場始終如一」。

她表示，「在當天的預算委員會中，因為在討論各種情境時進行了辯論，結果被部分人解讀為超出既有政府立場。對於這一點，我已經視為反省事項，並在11月11日的預算委員會中表示，今後在國會答詢時會更加謹慎。」

廣田一繼續追問，政府之後是否要維持「對於台灣有事這類假設性問題，將避免作答」的立場。

高市再次回應，「關於何種事態構成存亡危機事態，政府的立場始終一貫：必須在事態實際發生後，依據個別具體情況，由政府綜合所有資訊來判斷。是否構成存亡危機事態，僅能依此原則來判斷」，沒有答應將排除「台灣有事」假設。（編輯：韋樞）1141216