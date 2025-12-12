高市「台灣有事」答詢或為脫稿發言 官房長官：立場並未改變

日本首相高市早苗。路透社資料照片



日本首相高市早苗上月有關「台灣有事」的答詢，引發中國強烈反彈，風波至今未歇。日本反對黨國會議員週四（12/11）公布當時內閣官房事先準備的答詢要點，顯示高市首相的實際發言已超出要點內容，日媒推測她可能是與議員反覆交鋒下脫稿發言。日本官房長官木原稔今天（12/12）仍強調，政府立場「始終如一」，並未改變。

高市首相11月7日在眾議院接受質詢時，日本最大在野黨「立憲民主黨」議員岡田克也詢問，若中國對台實行海上封鎖，是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市當時回應稱，若伴隨對方動用軍艦與武力，「無論怎麼想，都是可能構成存亡危機事態的情形」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。此一回答引發中國強烈不滿與抗議，採取各種手段施壓，要求高市撤回發言。

共同社、彭博社報導，立憲民主黨參議員辻元清美近日向日本政府提出質詢狀，詢問高市當時的答詢內容由誰製作。

她週四在X平台公布日本政府的回覆，顯示答詢要點是由內閣官房製作。針對「台灣有事」是否構成存亡危機事態，答詢要點寫道：「何種狀況會被認定為存亡危機事態，必須依據實際發生事態的具體情況，由政府綜合所有資訊後作出判斷」。

報導指出，高市當時確實依答詢要點回覆，但在曾任外相的岡田克也反覆質詢之下，高市說出：「如果動用軍艦並伴隨武力行使，無論怎麼看，都可能構成存亡危機事態的情形。」但答詢要點中並無這句話。

立憲民主黨黨魁野田佳彥11月下旬曾批評高市的回應「是首相的獨斷專行」，超出日本政府內部事先擬定的要點範疇。

辻元清美週四發布日本政府提供的答詢要點後，受訪指出：「造成事態演變至此，責任終究在高市首相本人。」報導稱，立憲民主黨似乎有意加強追責。

路透社報導，官房長官木原稔在今天的內閣會議向記者表示，關於「存亡危機事態」有哪些情況符合要件，需根據實際狀況由政府作出綜合判斷。他強調「政府的立場始終如一」。

高市11月26日被問及這段答詢時表示，因為對方在提問時舉出具體事例，「我就在那個範圍內誠實作答」。她並表示，自己「並不想具體提及」可能被認定為存亡危機事態的案例。

辻元則指出，答詢要領內容與歷屆政府的說法一致，本應在被問及「台灣有事」等假設問題時避免作答，但首相卻「自行發揮個人見解」，導致事態惡化。

