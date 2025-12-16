高市「台灣有事」答詢 學者：對台灣安全戰略從清晰轉模糊

日中關係陷入僵局，學者李世暉分析指出，日本首相高市早苗在APEC期間於社群平台公布與台灣領袖代表林信義的握手照遭中國抗議，卻稱此舉不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場，讓中國認為日本試圖主導對一中原則的「解釋權」，恐成他國效仿的第一張骨牌，加上高市之後對「台灣有事」的答詢，因而祭出大規模制裁。李世暉也指出，高市早苗關於「存立危機事態」的說法顯示日本對於台灣安全由戰略清晰轉為模糊，將成東亞安全環境的重要變數。

不滿高市言論 中國對日祭「四大伎倆」

日本首相高市早苗今(2025)年11月初在國會答詢時指出，台灣若遭遇武力攻擊恐構成日本「存立危機事態」，進而滿足日本自衛隊受限的「集體自衛權」要件之一，此番言論被解讀為呼應日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」的立場。

政治大學安倍晉三研究中心主任李世暉分析，高市的言論其實存在「2個可能」的前提，第一是「可能」符合存立危機事態、第二是「可能」自衛隊會出現，所以實際上並非指只要台灣有事、就會發動自衛隊。

但此言一出，中國當局便強烈抗議，並祭出四大制裁手段。第一步為「軍事威脅」，也就是發動實彈演習並揚言日本若介入台海局勢，解放軍也會對日發動攻擊。第二步則是「經濟威脅」，例如封鎖日本干貝等漁產品的進口，但由於中國早已封鎖日本漁產品，因此過去兩年日本已將風險分散至其他國家，影響並非太大。第三步是「認知作戰」，像是許多日本人都發現短時間內社群網站出現大量「社會主義」相關新帳戶，而且多數以日文批評「高市早苗是一個引戰者」，指控他的言論會讓日本陷入戰爭中，與台灣面對的情況高度雷同。第四步則是訴諸美國介入，於是出現「川習通話」。不過，李世暉認為這4招目前看來成效都不大。

日本「自行解釋」一中原則 中國憂骨牌效應

早在高市早苗回應「台灣有事」的言論之前，他在亞太經濟合作會議(APEC)上與台灣領袖代表林信義會晤並在社群平台X上發出合照，就引來中國強烈反彈，結果日本以「會談並不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場」反駁，李世暉認為這代表「日本對中政策出現重大轉變」。

李世暉解釋，各國就中國要求的「一個中國原則」往往會有自己因應的「一個中國政策」，而歐美國家大多會有「自己的解釋與作法」，亞洲各國則「傾向北京的解釋」，也就是當北京抗議時，亞洲各國大多會往後退一步，過去日本也不例外。然而，這次日本政府的反應卻與過去大不相同。李世暉說：『(原音)這表示日本對於所謂一個中國原則的解釋，它逐漸要把這個解釋權放在東京這裡，而不是完全依靠北京，這個對中國來看，它就是亞洲各國對一個中國解釋的第一張骨牌。如果日本這張骨牌倒下來，中國沒有採取非常強烈的抗議、讓日本收回去的話，其他國家看著日本這麼做，它也會逐漸形成自己對一個中國政策的解釋，這是中國非常不願意看到的。』

中國「經濟武器化」將成常態

至於中、日間一連串事件帶來的影響，李世暉分析，中國為回應高市「台灣有事」相關言論，對日本祭出包括「經濟威脅」在內的四大制裁，這與中國對付台灣的手段如出一轍，顯示中國為達成其政治目的，「經濟武器化」逐漸成為一種常態，影響將擴及其他國家。

但李世暉也指出，事實上，台、日、韓等國企業近年已逐漸感受到「先前投資可能因政治理由而血本無歸、打水漂」的風險，因此陸續開始思考經濟上是否應與中國脫勾。以這次中國制裁日本為例，由於過去15年間中、日大多處於對峙或抗衡的不正常關係，因此這次制裁的效果有限。李世暉說：『(原音)以前日本企業還可以對日本內閣施壓，可是在2010年之後，隨著中國風險提升，各國開始形成對中國要麼去風險、要麼脫勾，而日本企業也在這過程中逐漸尋找其他的投資國家，所以(日本)企業對自民黨的壓力不像以前這麼大。』

他進一步強調，當東北亞國家已經定調對中國風險的認知，接下來值得持續關注東南亞國家的動態，也就是他們是否也開始擔憂中國以經濟手段回應政治問題，進而在經濟方面也選擇逐步脫離中國。

高市言論代表日本戰略「從清晰變模糊」

回顧高市早苗涉台言論，雖然仍存在2個可能前提，但外界大多解讀這代表日本對於台灣安全從「戰略模糊」變為「戰略清晰」，不過，李世暉卻認為是「從清晰變模糊」。他指出，過去日本在台灣安全戰略上是清晰的，也就是日本不會介入台灣問題；現在反而「走向模糊」，也就是假設中國發動武力解決台灣問題，日本「有可能」介入。

李世暉評估這項轉變對台、日雙方而言都有利。他指出，台灣安全對日本非常重要，但過去始終沒有著力點，如今中國在談台灣安全問題時，便無法將日本排除在外，這也使得中國在處理台灣問題時，增加了新的行為者及成本；同時，日本也呼應了美國總統川普要求「盟國負擔更多責任」的戰略路線，他認為這將成為東亞地區安全環境的重要變數。

