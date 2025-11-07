高市「台灣有事」說法 學者：非安保承諾 民粹訴求日本國內

日本首相高市早苗昨表示，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。台大政治系兼任教授楊永明表示，高市早苗的說法，超越故首相安倍晉三時期對台海議題及集體自衛權間連結的論述與政策基礎；而若台海發生戰爭，連美國都無法保證出兵協防，台灣更不能將高市的說法作為安保承諾。

楊永明表示，安保三法中，所延伸出來的集體自衛權，有很多法律上的限制，尤其是指日本自己本身，或友好第三國遭受到危機時，可有條件地提供支援；而在美日安保架構下，如果美國有要求，日本可以協助美軍行動，但日本仍握有最終決定權。

楊永明指出，高市早苗日前與中國大陸國家主席習近平會面，只是行禮如儀的外交會晤，但美日安保以及日本軍費增加等議題，在美國總統川普訪問日本時，已進一步得到確認。高市昨在國會的說法，跨越了既有法律、戰略及美日安保，是「以國內訴求為主的民粹言論」，高市是為了鞏固自民黨與維新會的結盟關係，以及回應自民黨內保守派對於，避免其流向其他右翼小黨。

楊永明說，北京一定不會歡迎甚至將批判高市早苗的言論；但他認為，北京可能根本「不會在意」，中日之間的軍力差別更大，日本應更警惕自身的安全保障；許多過於假設性以及帶有「改變現狀」的做法，可能造成更大的不確定性。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑則認為，高市早苗的說法一方面繼承安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的路線，另方面由於川普日前才與高市早苗會晤，高市此時的表態，也可能是傳遞資訊給美方，呼應美國在東亞及印太地區的安全立場。

林穎佑表示，台海和平穩定向來深受日方重視，畢竟若「台灣有事」，台海交通線被封阻，日本自然也會受影響。高市重視台海和平穩定，但也未脫離日本長期以來「一個中國」政策立場。

