高市「台灣有事」說 美前駐日大使：壓縮中國戰略操作

（中央社記者張欣瑜舊金山26日專電）美國前駐日本大使易曼紐今天到史丹佛大學座談；被問到日本首相高市早苗「台灣有事」說，他表示中國的舉動一點都不單純，高市僅是將原本美日安全圈私下談論、眾所周知的事公開明講，壓縮了中國戰略操作。

易曼紐（Rahm Emanuel）去年1月卸任美國駐日本大使一職，被視為2028年民主黨總統提名戰中，一匹不容忽視的黑馬，是美國媒體密切關注的潛在人選。

他今晚受邀到史丹佛大學爐邊談話，內容觸及國內政治和國際情勢。

針對高市早苗受訪談到若台灣有事，美軍在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無作為，美日同盟將瓦解；他回應中央社提問時表示，尚未看到發言，不做具體評論，但強調在國際政治與同盟關係中，信用與信任極為關鍵。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，高市26日在朝日電視台（TV Asahi）的一檔節目中，談到展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性時，發表上述相關談話。

另外，被問到高市去年在日本眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況時，易曼紐直言，高市僅是把大家知道的事情公開說了出來。

易曼紐表示，這原本是美日安全圈包括智庫在內私下談論的事，高市把它公開講出來，中國不喜歡這點，他們不希望事情被講得這麼明白，這會改變中國的戰略位置。

易曼紐也指出，高市開始把這件事定義為一個「安全挑戰」，中國同樣不喜歡這點。

他說美國近年在菲律賓強化軍事部署，若中國試圖對台灣實施封鎖，在美國、日本與菲律賓協同行動的情況下，執行難度將明顯提高。（編輯：唐佩君）1150127