高市「台灣有事」論引中反彈! 愛知縣一旅館逾千名中國旅客取消訂房

[Newtalk新聞] 高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。對此，中國方面持續反彈，呼籲中國民眾「近期暫勿前往日本」，有些中國遊客也開始取消機票及飯店訂單。像是位於愛知縣蒲郡市的一家旅館，已出現超過 1,000 名中國旅客取消預訂的情況。

愛知縣蒲郡市的「蒲郡飯店」是一家創業 45 年、擁有 114 間客房的旅館。日本媒體《東海電視台》報導，自 16 日以來，中國旅客的旅行團紛紛取消預訂。社長竹內惠子表示 :「11 月、12 月已經確定的預訂陸續被取消，幾乎所有團體全都取消了。截至昨天為止，大約有 1,000 人，我想接下來還會陸續收到更多取消通知。」目前已有超過 28 件、超過 1,000 名的中國旅行團取消。」

竹內惠子說：「對方還說『能不能設法免除取消費？』，這就讓我有點為難。」竹內惠子過去頻繁拜訪中國旅行社、持續推廣旅遊業務，如今旅館住客有五到六成都是中國觀光客。在上海世博時，她甚至親自站上舞台，宣傳日本及蒲郡的觀光。館內的指示牌上也隨處可見中文。

蒲郡市位於東京與大阪之間的「黃金路線」上，是外國旅客移動途中容易順道住宿的地點，正當旅客增加之際，卻發生此次大規模取消事件。竹內惠子也透露目前的心願：「我會往好的方向想，有人說（影響）大概會持續 2 個月左右，但我希望能夠儘早平息。中國旅客只是有一些禮儀上的差異而已，但人品和個性都很好。希望大家和睦相處，不要吵架，希望世界和平。」

