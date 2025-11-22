高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論

日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。該函還將作為聯合國大會正式文件向所有會員國散發。

大陸一步步對日本施壓，出乎日本內部甚至多國意料之外。昨（22）日最新的進展是致函聯合國並將函文作為聯合國大會正式文件散發給192個會員國，這是完善法律要件，「先禮後兵」，爭取多數會員國支持，一旦日本介入台海，大陸不必經聯合國安理會授權即可行使自衛權（武力打擊日本）。

據大陸駐聯合國代表團官網，傅聰在致函中表示，高市早苗公然發表涉台露骨挑釁言論，是1945年日本戰敗以來日方領導人「首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益」。高市早苗有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，「是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁」。

他重申台灣是中國神聖領土，警告如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。傅聰已在近日表示日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

據了解，扁政府時期大陸也曾因涉台議題致函聯合國祕書長並要求作為大會文件散發，但這次並未如先前公布致函全文。另外，人民日報昨再度刊發「鐘聲」評論員文章，警告高市早苗的錯誤言行「已毒化中日關係」，正迫使日本民眾為其政治野心「付出代價」。如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，大陸「將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施」。

