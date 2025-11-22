高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論
日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。該函還將作為聯合國大會正式文件向所有會員國散發。
大陸一步步對日本施壓，出乎日本內部甚至多國意料之外。昨（22）日最新的進展是致函聯合國並將函文作為聯合國大會正式文件散發給192個會員國，這是完善法律要件，「先禮後兵」，爭取多數會員國支持，一旦日本介入台海，大陸不必經聯合國安理會授權即可行使自衛權（武力打擊日本）。
據大陸駐聯合國代表團官網，傅聰在致函中表示，高市早苗公然發表涉台露骨挑釁言論，是1945年日本戰敗以來日方領導人「首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益」。高市早苗有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，「是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁」。
他重申台灣是中國神聖領土，警告如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。傅聰已在近日表示日本「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。
據了解，扁政府時期大陸也曾因涉台議題致函聯合國祕書長並要求作為大會文件散發，但這次並未如先前公布致函全文。另外，人民日報昨再度刊發「鐘聲」評論員文章，警告高市早苗的錯誤言行「已毒化中日關係」，正迫使日本民眾為其政治野心「付出代價」。如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，大陸「將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施」。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
指控高市「武力威嚇中國」 中國致函聯合國告狀
日本首相高市早苗日前發表的「台灣有事」言論引發中國怒火並祭出一連串反制措施。中國週五（11/21）致函聯合國，要求聯合國將此信函列入正式文件，向全體會員國闡明中方立場太報 ・ 1 天前
日相台灣有事說陸狀告聯合國
本報綜合報導 日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發大陸強烈反彈。大陸常駐聯合…中華日報 ・ 16 小時前
藍提案長照扣除額加碼到24萬 年底前拚三讀
為減輕長照家庭經濟負擔，立法院財政委員會今年八月初審通過「所得稅法」修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年十二萬元提高...聯合新聞網 ・ 7 小時前
新聞眼／綠營端出財劃法 玩離間計製造更多紛擾
行政院版的財劃法送入立院，政院表面看起來有溝通誠意，實則是大玩「離間計」，若不好好從根本的改善朝野關係著手，繼續頻出小動作，財劃法紛擾將沒完沒了。聯合新聞網 ・ 7 小時前
國安局：日中矛盾短期難調和 高市安保改革強化嚇阻
（中央社記者吳書緯台北22日電）日本與中國近期因「台灣有事論」發生爭端，國安局指出，日中矛盾短期難調和，日本雖不願爭端擴大，亦不願屈從霸權，中共或採取經貿脅迫、輿論操作與灰帶侵擾等作為施壓，日本首相高市早苗將強化安保改革，強化嚇阻能量。中央社 ・ 1 天前
美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。中央社 ・ 7 小時前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。民視 ・ 7 小時前
政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕
行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要...聯合新聞網 ・ 7 小時前
柯文哲蠢蠢欲動？前幕僚曝"復出SOP"！
論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌近日舉行藍白高峰會，就2026選舉合作進行初步對話，成為政壇討論焦點，而民眾黨的前主席柯文哲則是悄悄復出，柯夫人陳佩琪透露，柯文哲最近忙於修學分和精進AI知識，而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷也在社群上分享柯於台玻大樓的背影照。＜更多內容請看影片連結＞政治評論員張益贍在《頭家來開講》節目中指出，柯文哲復出已經是鐵板釘釘的事，自從上周陳佩琪透露柯文哲準備出書的時候，我就預言柯要復出，而且出書還可以募款，再來，柯文哲出現在民眾黨中央的背影照，熟悉的「野生阿北操作法」，「這套SOP是我過去跟金牌霖常做的事」，我們都有傳承下去，傳下去給那個人他叫劉奕霆，張益贍提到，劉奕霆前陣子有跟周榆修開直播，以前在柯市府裡他叫大熊，大熊小牛學姐三合一，他們就是柯文哲網路流量的操盤手。原文出處：計畫出書！柯準備復出？張益贍：野生阿北作秀法！ 更多民視新聞報導柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了柯文哲復出？驚現「回中央黨部」辦公 黃國昌認了這事：看他計畫民視影音 ・ 6 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 22 小時前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。民視 ・ 7 小時前
中國批高市讓鉅額觀光收益蒸發 致函UN抗議
[NOWnews今日新聞]中日關係持續惡化，有中國媒體22日報導稱，高市早苗涉台言論已對中日文旅交流產生實質影響，同時中國常駐聯合國代表傅聰，也已針對此次中日衝突，致函給聯合國秘書長古特雷斯（Antó...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
選新北市長？李四川：不排斥承擔
立法院前天三讀通過地方制度法修正案，直轄市一律設副市長三人，加上新壽與市府解約，輝達確定落定北士科，藍營認為北市副市長李...聯合新聞網 ・ 7 小時前
管中閔曝蕭萬長昔參加APEC與陸方互動「不怒而威」往事 向賴政府喊話
明年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議將在廣東深圳舉行，台大前校長管中閔曾參加過3次APEC會議，他今天在臉書表示，A...聯合新聞網 ・ 7 小時前
【水象星座運勢】11/23 巨蟹座靈感湧現、天蠍座放眼海外、雙魚座善用資源
★巨蟹座：人際互動愉快，有娛樂邀約或聊天談心的機會，容易從中得到靈感。 ★天蠍座：容易處理外國、遠距、高等教育、法律、出版事務。可得貴人相助。 ★雙魚座：能透過群體、朋友的幫助完成理想。有外出、旅行、跨界交流機會。太報 ・ 6 小時前
遭曹興誠控「民進黨無油水才退黨」 游盈隆發最後通牒：7天內不道歉就提告
726第一波大罷免遭完封後，台灣民意基金會董事長游盈隆、聯電創辦人曹興誠兩人互相槓上，曹興誠批評，民進黨過去重用游，3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果游通通落敗，後來覺得無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。對此，游盈隆今（11/21）晚在臉書向曹興誠發出最後通牒，要求對方在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將正式提告。太報 ・ 1 天前
立法院通過「李四川條款」引關注 本尊說話了
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，被外界稱為「李四川條款」，放寬直轄市副市長人數限制，引人關注。台北市長副市長李四...聯合新聞網 ・ 7 小時前
要澤倫斯基吞停戰計畫...川普下通牒：11/27是最後期限
對外傳由美俄十月底在美國邁阿密祕密共擬、條件對莫斯科較有利的廿八點俄烏停戰計畫，美國總統川普廿一日表明，烏克蘭總統澤倫斯...聯合新聞網 ・ 7 小時前
康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」
已故前總統李登輝1995年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中共強烈反彈，更引發1996...聯合新聞網 ・ 7 小時前
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，聲稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，似乎意有所指，然而貼文曝光後隨即遭前立委陳柏惟打臉，透露「工作福利是有包含高鐵通勤補助」，直言「通常站著的比較多是忘記買票」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前