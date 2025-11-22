高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從霸權。外交部則指出，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。
立法院外交及國防委員會明天將邀國安局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」並備詢。
外交部報告指出，高市在國會針對「存立危機事態」進行答辯，基本上仍遵循日本政府既定立場答詢，惟以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻，然引發部分輿論質疑高市首相發言似逾越歷代政府見解，並引起中方強烈反彈。
外交部表示，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」之說明，並未明確回應。實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，也將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，因此本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。
至於台日關係前景，外交部說，當前日本輿論普遍友台，重視台海和平穩定及促進台日友好交流已為日本政界普遍共識。高市政權內閣閣員多為長期與我互動密切的政要，今後我方宜善用 「高市內閣」友台力量推升台日關係，同時持續多方布局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友我力量得以持續穩定推動台日關係發展。
國安局送至立院的書面報告指出，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然也不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。
