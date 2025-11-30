高市「台灣有事」風暴 郭正亮點名2日本前首相：真正跟中國大陸友好

日本首相高市早苗日前在國會答詢中提到「台灣有事」說，引發中日外交緊張。高市與美國總統川普通話之後，更在回答議員提問時，強調日本已在《舊金山和約》中放棄對台灣的法律地位認定。前立委郭正亮認為，真正跟中國大陸友好的是前首相鳩山由紀夫，以及立憲民主黨黨首、前首相野田佳彥。

針對高市早苗「台灣有事論」風波，郭正亮29日在《台海政情室》節目中，真正跟中國大陸友好的，還是前首相鳩山由紀夫，第一時間就直接說這是人家內政，妳搞這個幹嘛？另外一個就是立憲民主黨黨首、日本前首相野田佳彥，他有點投機，在國會詢答時，就說高市已經認錯了，請中國大陸原諒她。

廣告 廣告

郭正亮更表示，高市早苗做了第二次發言，又犯了一個大錯，把《舊金山和約》搬出來，稱沒有權利決定台灣法律定位。郭正亮指出，請問台灣的地位是什麼？豈不是「未定論」，等於退到前首相田中角榮之前的佐藤榮作，這有多嚴重。所以高市早苗不只犯了戰後國際秩序的大問題，連中日關係的建交文件，她都犯了錯，這個叫連續兩個錯誤。

因此，郭正亮認為，日本政壇的人，大概不知道怎麼說高市早苗了。也就是說，高市早苗不知道自己犯了大錯，她以為這樣講，中國大陸聽了會比較高興，有多離譜。高市稱她沒有權力說台灣的法律地位，但對中國大陸來講，《波茨坦宣言》公告之後，台灣的地位就已經確定了，她連這個都不知道，或者是沒有警覺。所以日本的政治人物大概會憂慮，高市可能還會有第三次錯誤。

【看原文連結】